Lige nu arbejder Politiet og Københavns Kommune på højtryk for at forhindre, at mennesker stimler sammen i det gode vejr.

Da temperaturen toppede torsdag, blev især Islands Brygge på de sociale medier udnævnt som ‘fluepapir’, mens andre ironisk spurgte, ‘om Roskilde Festival ikke var blevet aflyst?’

Men selv om dele af samfundet er genåbnet, er der altså ikke nogen ændringer i retningslinjerne til den generelle befolkning, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

»Det væsentlige er, at vores egen adfærd ikke skal forandre sig,« siger Bolette Søborg, overlæge hos Sundhedsstyrelsen, og tilføjer, at det »ikke er hensigtsmæssigt« set i det lys, at Islands Brygge torsdag blev oversvømmet af folk.

Københavnere nyder det varme forårsvejr på Island Brygge i København torsdag den 23. april 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Københavnere nyder det varme forårsvejr på Island Brygge i København torsdag den 23. april 2020. Foto: Martin Sylvest

Hun erkender, at det helt naturligt vil medføre en øget aktivitet, når man åbner for de små skoleklasser og liberale erhverv som frisører og optikere.

»Men der bliver det netop endnu mere væsentligt, at dét, vi selv udfører, bliver et bærende element,« siger hun og opsummerer:

»Vask hænder. Hold afstand. Og bliv hjemme, hvis du har symptomer.«

Derudover er man hos Sundhedsstyrelsen ved at blive endnu klogere på, hvilke grupper der er i særlig risiko.

»Det arbejder vi lige nu på, så vi ikke modsat har nogen, der helt unødvendigt isolerer sig fuldstændig.«

De flere hundrede besøgende på eksempelvis Islands Brygge bliver da også mødt af at stort skilt, hvor der står:

‘Hold afstand. Hold god afstand til andre. Gå derfor et andet sted hen, hvis ikke det er muligt her.’

Hvad er ‘god afstand’?

På Islands Brygge bliver københavnerne oplyst om at holde afstand og finde et andet sted, hvis det ikke er muligt der. Foto: Martin Sylvest Vis mere På Islands Brygge bliver københavnerne oplyst om at holde afstand og finde et andet sted, hvis det ikke er muligt der. Foto: Martin Sylvest

»Vi anbefaler én til to meter - helst to,« siger Bolette Søborg og forklarer, at det er den afstand, en dråbe ‘kan vandre’.

Hvem skal man holde afstand til?

»Du kan udvælge nogle få, som du gerne vil være tættere på. Det bliver vi nok nødt til, fordi den nære kontakt også er vigtig for os. Vi har tidligere sagt, at dem, man bor med, kan man godt være tæt på. Men det kan også være nogle tætte venner,« siger hun og tilføjer:

»Det er jo en personlig betragtning, om det er en risiko, man vil løbe.«

I den betragtning, mener hun, det blandt andet er relevant at overveje, om begge partere er raske - altså ikke kun i forhold til coronavirus, men også nogle af de sygdomme, som man ved, øger risikoen for et mere kritisk sygdomsforløb.

Derudover er det også relevant at overveje hvor.

»Der er for eksempel også forskel på, om man mødes ude i en park i forhold til hjemme i et lille lokale, hvor det alt andet lige er nemmere at smitte hinanden,« siger hun.

Bolette Søborg slår dog fast, at ligesom små børn hele tiden har måttet have legeaftaler, så må de ældre skolebørn og voksne også godt ses med nogle få venner.

Mange unge nyder solen og bader ved Nordhavnen i København under Corona-nedlukningen, tirsdag d. 21. april 2020. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mange unge nyder solen og bader ved Nordhavnen i København under Corona-nedlukningen, tirsdag d. 21. april 2020. Foto: Bax Lindhardt

»Men forsøg i bedst mulig omfang at begrænse det til de samme,« siger Bolette Søborg.

Hun uddyber, at vi i forbindelse med genåbningen skal til at finde tilbage til noget mere normalt, da vi »uden tvivl bliver påvirket af at leve så forandret«.

»Folk har behov for at gøre det her i forskellige tempi, og folk reagerer forskelligt i den proces,« siger hun.

Derfor vil man i høj grad de næste uger se, at man ser sig til siden og siger ‘hvad gør de andre’ og måske også peger fingre.

»Det er nok uundgåeligt,« siger hun.

Ud fra eksempelvis transportmønstre, som Sundhedsstyrelsen bruger som et pejlemærke på folks adfærd, vurderer de dog, at folk langt hen ad vejen opfører sig fornuftigt.

»Man kan selvfølgelig se på gader og stræder, at der er flere mennesker end for bare et par uger siden,« siger hun og tilføjer:

»Men så længe folk ikke klumper sig sammen, ikke står tæt og undgår flaskehalse, så er det ikke et problem, at man går sig en tur,« siger hun.