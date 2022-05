Fingre i numsen, fysiske overfald og grænseoverskridende ritualer.

Detaljerne om kulturen på Herlufsholm har sendt rystelser gennem Danmark, og både politikere og interesseorganisationer er især enige om én ting:

Der skal sørges for, at sådan en kultur ikke findes på nogen kostskoler overhovedet.

Derfor vil man nu lave en større national undersøgelse, der skal endevende kulturen på samtlige kostskoler i landet.

Elev med uniform og en elev, som er præfekt fotograferet på Herlufsholm Skole og Gods i Næstved. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Elev med uniform og en elev, som er præfekt fotograferet på Herlufsholm Skole og Gods i Næstved. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men er der overhovedet noget at komme efter?

Svaret er nej, hvis man spørger kostskolerne selv.

Sådan lyder dommen i hvert fald fra de fem af slagsen, som B.T. mandag har talt med.

Skoleleder på Stenhus Kostskole, Knud Erik Schack Korsbjerg:

Har du set dokumentaren?

»Ja, og jeg synes, det er forfærdeligt, at man kan være vidende om, at nogen har været udsat for sådan noget. Det er helt urimeligt og uacceptabelt, at man udsættes for fysisk og psykisk afstraffelse.«

Er du sikker på, at man ikke kan finde tegn på en lignende kultur på Stenhus Kostskole?

»Ja, det er vi helt sikre på. Vi har et helt andet pædagogisk perspektiv her, og vi har fulgt med tiden. For 30 – 40 år siden havde vi et præfektsystem, så jeg kan ikke sige mig fri fra, at det har foregået, men vi har en god kultur nu. Du kan ikke sammenligne os med Herlufsholm.«

Rektor på Birkerød Kostskole, Claus Reinholdt Campeotto:

Har du set dokumentaren?

»Nej, det har jeg ikke, men jeg er blevet rigtig ked af de historier, som jeg har fået fortalt. Vi skal passe på vores unge mennesker.«

Er du sikker på, at man ikke kan finde tegn på en lignende kultur på Birkerød Kostskole?

»Ja, du kan ikke sammenligne os med Herlufsholm. Vi har ingen sovesale. Vi har ingen præfektordning. Vi er mere bordtennis og musik, hvis man kan sige det sådan. Så det er jeg ikke bekymret for, selvom der selvfølgelig altid vil være unge mennesker, der kan have det hårdt.«

Tror du på, at den voldsomme kultur kun findes på Herlufsholm?

Rektor på Vejlefjordskolen, Kay Flinker:

Har du set dokumentaren?

»Nej. Jeg kender ikke forholdene, og jeg kender ikke eksemplerne, der bringes til torvs. Det man kan sige generelt er, at der er ingen, der skal opleve mobning på en skole. Er der nogen, der oplever mobning, så er det op til lærere og ledelsen at stoppe det.«

Er du sikker på, at man ikke kan finde tegn på en lignende kultur på Vejlefjordskolen?

»Ja, det er jeg. Hvis der opstår noget, så vil vi gribe fat i det meget hurtigt. Men der er ikke nogen efterskoler og kostskoler, som ikke oplever enkelte ting, der skal håndteres. Det er dog noget andet, hvis der opstår en decideret kultur, for så skal der gøres noget ved det.«

Konstitueret forstander på Bogø Kostskole, Kresten Fjord Nielsen:

Har du set dokumentaren?

»Ja, og ligesom resten af Danmark er jeg rystet over de vidnesbyrd fra de tidligere elever. Det er ikke okay og ganske skrækkeligt.«

Er du sikker på, at man ikke kan finde tegn på en lignende kultur på Bogø Kostskole?

»Ja, det er jeg. Vi er jo en kostskole, der tager særligt udsatte børn ind, og vi er blevet endevendt fra myndighederne det sidste år efter sagen om Havregården. Der har intet være at sætte en finger på, så det er jeg tryg ved.«

Bestyrelsesformand for Bagsværd Kostskole, Lisbet Bærentzen:

Har du set dokumentaren?

»Vi har selvfølgelig fulgt med i sagen omkring Herlufsholm, som jeg tror har gjort indtryk på os alle sammen.«

Er du sikker på, at man ikke kan finde tegn på en lignende kultur på Vejlefjordskolen?

»I forhold til at undersøge kostskolerne, så forstår vi godt, at der er kommet fokus på området. På Bagsværd Kostskole har vi haft besøg af tilsynet fem gange inden for de seneste år, hvoraf to besøg har været uanmeldte, og vi har kun fået gode tilbagemeldinger. Samtidig så er det vigtigt for os at være åbne om skolen, så vi ser ingen problemer i en eventuel undersøgelse fra vores side.«

»Og nej, vi kender bestemt ikke til sager som dem der er kommet frem i sidste uge. Vi oplever kulturen og livet på skolen meget anderledes end det, der har været beskrevet på pressen. Vi har ingen præfektordninger eller lignende og vi gør rigtigt meget ud af, at der er god voksendækning på kostafdelingen, så der er rart og trygt at være for eleverne. «