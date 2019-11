Der findes ikke ret meget, som kan gøre danskerne mere rasende end udsigten til, at traditioner laves om.

Derfor røg Føtex ud i en regulær shitstorm, da de i lørdags lancerede deres nye vinterbolle.

Der spredte sig hurtigt en fortælling på forskellige højreorienterede nyhedssites og de sociale medier om, at Føtex havde afskaffet sin sædvanlige juleboller til fordel for den mere religionsneutrale vinterbolle.

»‘Jul’ er blevet et fyord hos de politisk korrekte erhvervsdrivende, der frygter muslimernes vrede. Fremover hedder det ikke ‘julebolle’, men ‘vinterbolle’ hos multikulturelle Føtex«, skrev hjemmesiden Free Speech Blog, der ifølge Berlingske startede hele balladen med deres opslag.

Herfra rullede historien om 'vinterbollen' og flere danskere ytrede på de sociale medier, at de ville boykotte Føtex.

Også byrådspolitiker fra Dansk Folkeparti i Horsens, Michael Nedersøe, skrev om vinterbollerne til sine følgere.

Men alle dem, der havde travlt med at rase over Føtex, burde måske have brugt fem minutter på faktatjek, inden de satte sig til tasterne.

Føtex her nemlig ikke afskaffet julebollen, fortæller Føtex' pressechef Kasper Reggelsen til Politiken. Vinterbollen er blot en udvidelse af butikskædens sortiment.

»Jeg synes, det er påfaldende og lidt ærgerligt, at en på alle måder falsk historie kan sprede sig særdeles hurtigt, uden at nogen spørger os eller faktatjekker det«, siger han til avisen og uddyber:

»Det undrer mig i den grad, at sådan en teori kan få fodfæste, for hvis du besøger Føtex, er der juleting overalt, vi kører rimeligt aggressivt julereklamer i tv, og vores tilbudsavis er fyldt med røde sider med bånd og julestjerner. Så der er maksimalt jul i Føtex«, siger han.

Michael Nedersøe fra Dansk Folkeparti måtte også indse, at han var gået galt i byen med nyheden om Føtex' afskaffelse af julebagværk, og han har siden opdateret sit facebookopslag.

For to uger siden røg Ikea ud i en shitstorm på de sociale medier, fordi Ikea havde lanceret en ny kollektion med titlen Vinterfest.