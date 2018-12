Flytrafik og kød er blandt de kendte klimasyndere, men i baggrunden lurer internettet. Det skriver Politiken.

Det er svært energikrævende, når man bruger internettet. Og dermed er brug af internettet noget af det, der belaster klimaet mest.

- Folk ved godt, at man skal spare på antallet af flyrejser, skifte den gamle udtjente bil ud med en elbil og introducere kødfrie dage, hvis de skal gøre noget ved deres CO2-udslip.

- Det er de færreste, der tænker på, at hver gang man henter data ned fra skyen, sender man et eller flere af verdens datacentre på arbejde, hvilket koster energi og dermed udslip af CO2, siger professor Leif Katsuo Oxenløwe fra DTU til Politiken.

Han har for avisen sammen med flere andre forskere regnet på, hvilket klimaaftryk danskernes brug af internettet har.

De er blandt andet kommet frem til, at det at se en times underholdning fra Netflix i HD giver den samme CO2-udledning som at koge otte liter vand.

- Det vil sige, at hvis man ser to timers Netflix hver dag året rundt, svarer CO2-udslippet til at flyve 384 kilometer i en flyvemaskine, spise seks kilogram oksekød eller køre lidt under 1000 kilometer i en ny bil, siger Torsten Hasforth fra Dansk Energi til Politiken.

Ifølge Politiken står internettet for ti procent af verdens energiforbrug og to procent af den samlede, menneskeskabte CO2-udledning. Det er på linje med flytrafik.

Og modsat flytrafikken er brugen af internet i stærk vækst - omkring 25 procent om året.

/ritzau/