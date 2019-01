I sagen om de lækkede Panama-papirer har Nordea ifølge en bankekspert spillet en langt mere aktiv rolle i at hjælpe kunder med skatteunddragelse, end banken hidtil har givet udtryk for.

Nordea kom i søgelyset i sagen, der er blevet kendt som Panama-papirerne, efter at der i 2015 blev lækket millioner af dokumenter om bankkunder verden over fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca.

»Det er mails og dokumenter, som beviser, at banken har skrevet direkte til Mossack Fonseca for at få oprettet selskaber, hvor kunderne kan skjule deres formuer. Jeg kan ikke tolke det anderledes, end at banken har hjulpet kunder med skatteunddragelse,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Finans.

Skatteekspert Torben Bagge, der er partner i TVC Advokatfirma, har læst flere af de interne mails, som er sendt til og fra Nordeas afdeling i Luxembourg.

»Hvis det var foregået i Danmark efter danske regler, ville der formentlig være tale om skatteunddragelse, og så kunne det være en alvorlig sag for Nordea,« siger Torben Bagge til Finans.

Nordea skriver bl.a. i en mail til Finans, at holdningen til skatteoptimering har ændret sig:

»Vi er et helt andet sted som bank i dag og medvirker ikke til bankforretning, som alene har skatteoptimering som hensigt.«