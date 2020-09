Mens danskerne står over for nye Covid-19-restriktioner fæster mange deres håb til, at en vaccine snart vil gøre det muligt at vende tilbage til livet, som vi kender det. Med kram, kindkys og barer, der holder åben hele natten.

Men nu kommer en af verdens førende eksperter med en dyster og nedslående forudsigelse i udtalelser til South China Daily News.

Soumya Swaminathan, der er chefforsker i World Health Organisation (WHO) siger, at livet med mundbind, håndsprit og social afstand vil fortsætte i lang tid endnu.

»Folk forestiller sig, at vi i januar har vacciner til hele verden, og at tingene vil begynde at vende tilbage til normalen. Det er ikke sådan, det fungerer,« siger hun.

Chefforsker Soumya Swaminathan fotograferet ved en Covid-konference i WHOs hovedkvarter i Geneve. Foto: POOL Vis mere Chefforsker Soumya Swaminathan fotograferet ved en Covid-konference i WHOs hovedkvarter i Geneve. Foto: POOL

Swaminathan forudser, at WHOs internationale vaccineprogram, COVAX, tidligst vil blive rullet ud i midten af 2021. Før det kan ske, skal vaccinen testes grundigt.

»Vores bedste vurdering er midten af 2021, for i begyndelsen af 2021 er tidspunktet, hvor vi begynder at se resultaterne af nogle af disse forsøg.«

COVAX ventes at være i stand til at fremskaffe hundrede millioner af vaccinedoser ved midten af 2021. De 170 lande, som indgår i programmet, vil formentlig være i stand til at påbegynde vaccinering på det tidspunkt, men antallet af vacciner vil stadig være for lavt til, at restriktioner som social distance og brug af mundbind ikke længere er nødvendige.

Først ved udgangen af 2021 vil der være produceret de to milliarder vaccine-doser, som er WHOs mål, og det betyder at vaccinen først for alvor bliver rullet ud i 2022.

Verdens to største økonomier, USA og Kina, indgår ikke i COVAX-programmet, men har i stedet deres egne vaccineprogrammer.

Kina hævder at have anvendt tre forskellige vacciner på civile siden juli og en vaccine til militæret siden juni. En talsmand fra et regeringsejet medicinanselskab udtalte tidligere i denne måned, at flere hundredetusinde kinesere allerede er blevet vaccineret efter landets egne regler for nødvaccine, og at vaccinen vil være tilgængelige for almindelige kinesere så tidligt som i november 2020.

Trump har også sagt, at en vaccine er på trapperne, og de amerikanske medicinalmyndigheder ventes snart at udstede guidelines for nødvaccinering. Swaminathan siger, at WHO planlægger at udstede guidelines for indføring af nødvaccinering ved udgangen af denne uge, så nødvaccinering foregår sikkert og ensartet i de respektive lande.

Men selvom COVAX-vaccinen kan rulles ud i midten af 2021, vil der stadig gå et godt stykke tid, før restriktionerne kan ophæves.

»60 til 70 procent af befolkningen skal være immune, før vi begynder at se en dramatisk reduktion i transmissionen af denne virus,« sagde Soumya Swaminathan på en videokonference afholdt af FN tirsdag.

En anden stor ukendt faktor i vaccineprogrammet er, hvor længe vaccinen virker.

»Vi ved ikke, hvor længe disse vacciner vil beskytte. Det er det andet store spørgsmålstegn: Hvor længe varer immuniteten? Og er det muligt, at du få brug for en booster,« sagde hun.

Selvom både USA og Kina har afvist at deltage i COVAX-programmet, hævder WHO, at der stadig foregår forhandlinger om de to landes deltagelse i puljen.