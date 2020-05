I en periode fra 1. til 15. oktober 2019 har den interne vagthund gennemgået alle artikler og indslag om klima hos Danmarks Radio, og konklusionen er nu endt med en skarp kritik af mediet.

For kun i meget få historier bliver der stillet modspørgsmål eller anvendt kilder, der formår at problematisere en såkaldt 'klima-aktiv' præmis.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Faktisk mener den interne vagthund, at DR i den undersøgte periode var for aktivistisk og for ukritisk i sin klimadækning.

(ARKIV) DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, fremlægger en spare- og udviklingsplan for Danmarks Radios medarbejdere i DR Byen i København, tirsdag den 18. september 2018. DR's ansatte får besked om hvem, og hvor der skal fyres, onsdag den 10. oktober 2018. Det anslås at der skal spares omkring 400 stillinger i hele DR, men hvor mange af dem, der ender med fyringer er uvist. I DR's afdelinger i København, Aalborg og Aarhus vil de medarbejdere, ledelsen har i sinde at afskedige, få en opringning fra chefen mellem klokken 08.00 og 11.00. Fyringerne er en del af en stor spareplan i forbindelse med det nye medieforlig. Spareplanen betyder konkret, at DR går fra seks til tre tv-kanaler. DR 3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale. Antallet af radiokanaler går fra otte til fem. Samtidig lukkes flere udsendelser. Der gennemføres besparelser i DR for 420 millioner kroner årligt, når spareplanen er fuldt indfaset i 2021. Selve afskedigelserne effektueres den 30. oktober. . (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, fremlægger en spare- og udviklingsplan for Danmarks Radios medarbejdere i DR Byen i København, tirsdag den 18. september 2018. DR's ansatte får besked om hvem, og hvor der skal fyres, onsdag den 10. oktober 2018. Det anslås at der skal spares omkring 400 stillinger i hele DR, men hvor mange af dem, der ender med fyringer er uvist. I DR's afdelinger i København, Aalborg og Aarhus vil de medarbejdere, ledelsen har i sinde at afskedige, få en opringning fra chefen mellem klokken 08.00 og 11.00. Fyringerne er en del af en stor spareplan i forbindelse med det nye medieforlig. Spareplanen betyder konkret, at DR går fra seks til tre tv-kanaler. DR 3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale. Antallet af radiokanaler går fra otte til fem. Samtidig lukkes flere udsendelser. Der gennemføres besparelser i DR for 420 millioner kroner årligt, når spareplanen er fuldt indfaset i 2021. Selve afskedigelserne effektueres den 30. oktober. . (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ud fra de kriterier, jeg har stillet op, synes jeg det. Over halvdelen af indslagene har haft en klimaaktivistisk tilgang,« siger Jesper Termansen, der er lytter- og seerredaktør hos Danmarks Radio, til fagbladet.

Kritikken kommer på baggrund af flere udsagn, som Jesper Termansen mener er for værdiladede. Blandt andet i indslag fra DR's børnenyhedsudsendelse ’Ultranyt’ og i indslag fra TV Avisen.

Ifølge ham afspejler et klima-aktivt indslag, at behovet for en grøn omstilling og en klima-indsats implicit eller eksplicit danner grundstenen for det redaktionelle produkt. DR skal ikke have en holdning til grøn omstilling – hverken om det er godt eller skidt, lyder det.

Jesper Termansen savner modspørgsmål og kilder, der kritiserer eller problematiserer behovet for en grøn omstilling i flere af indslagene, men den kritik bliver mødt med en vis skepsis hos DR.

Foto: Erik Refner Vis mere Foto: Erik Refner

»Vi er ikke enige i det billede, han tegner af vores klimadækning. Det er jo en relativt voldsom konklusion, han kommer frem til. At vi er klimaaktive – det er da en betegnelse, der for enhver journalist må svide en smule. Men jeg synes ikke, der er dækning for den konklusion,” siger Casper Walbum Høst, der er redaktionschef i DR Nyheder.

Jesper Termansen mener, at resultatet af gennemgangen må give anledning til overvejelser i forhold til DR's måde at dække i klimaet på. Han medgiver dog, at undersøgelsen kun er et mindre pejlemærke for udviklingen hos DR.

Hos DR erkender man, at klimadækningen i enkelte indslag er for værdiladet, men Casper Walbum Høst fastslår dog samtidig, at Jesper Termansens metode ikke helt holder stik. Han mener nemlig, at det er umuligt at gennemskue, hvorfor de forskellige artikler og indslag i undersøgelsen får stemplet klimaaktiv eller klimarefleksiv.

Med de muligheder, Jesper Termansen har i jobbet, synes han dog stadig, det er en kvalificeret måde at gøre det på, selv om han indrømmer, at hans metode ikke er en videnskabelig gennemgang.