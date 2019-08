Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Intern uro præger Venstre under sommergruppemøde

Venstre holder pressemøde under partiets sommergruppemøde fredag klokken 12.30. Forud er gået en uge med ballade om konstituering af gruppeledelsen og et opsigtsvækkende interview med næstformand Kristian Jensen, som dele af baglandet nu bakker op i afstandtagen fra SV-regering, skriver Berlingske.

Der er intern uro i Venstre. Her ses Lars Løkke Rasmussen, Jakob Ellemann-Jensen, Kristian Jensen og Sophie Løhde.

Støjberg bliver retsordfører efter misset toppost i Venstre

Inger Støjberg bliver Venstres retsordfører, oplyser partiets pressetjeneste. Posten vil hun bruge til "at kæmpe for en meget stram retspolitik", siger hun til DR. Hun agter at fortsætte sit arbejde med udlændingepolitik med sin plads i Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Inger Støjberg bliver retsordfører i Venstre, efter at hun missede en post i Venstres ledelse mandag.

LA-leder poserer med håndvåben på feriebillede fra 2017

LA-formand Alex Vanopslagh optræder med seks andre bevæbnede politikere på et feriebillede, som florerer på Facebook. Det skriver Ekstra Bladet. Billedet med titlen 'Til kamp mod de røde 2.0' blev taget i efteråret 2017. Vanopslagh tager afstand 'fra ethvert Facebook-opslag med dårlig humor, der kan misforstås.'

Trump udpeger antiterrorchef som fungerende efterretningschef

USA's præsident, Donald Trump, udnævner Joseph Maguire, der er nuværende chef for det nationale antiterrorcenter, som fungerende efterretningschef i USA. Det skriver han på Twitter natten til fredag dansk tid.

Nominee for director of the National Counterterrorism Center, Joseph Maguire, is sworn in during his confirmation hearing before the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, DC, on July 25, 2018.

Italiens Salvini anbefaler nyvalg: Regeringen er færdig

Partierne i den italienske regering med Femstjernebevægelsen og Ligaen er for langt fra hinanden. Det siger vicepremierminister og indenrigsminister Matteo Salvini fra Ligaen. Salvini mener, at den eneste måde at komme videre er at afholde valg.

Ofre for moskéangreb er æresgæster ved muslimsk pilgrimsfærd

Mere end 2,5 millioner muslimer indleder fredag den årlige pilgrimsfærd hajj mod den hellige by Mekka i Saudi-Arabien. Blandt dem, der vil deltage, er omkring 200 personer, der overlevede angrebet på to moskéer i Christchurch i New Zealand i marts.

Fyret FBI-chef sagsøger USA's justitsministerium og FBI

Den fyrede FBI-vicedirektør Andrew McCabe har lagt sag an mod det amerikanske justitsministerium og FBI. McCabe blev i marts sidste år fyret, blot to dage før han kunne være gået på pension.

