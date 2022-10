Lyt til artiklen

Der var formentlig en del, som spærrede øjnene op, da de så dagens nyhed om, at en lokalafdeling 3F har ansat den tidligere forbundsformand Per Christensen som faglig medarbejder.

Og nu er der lagt op til intern strid i forbundet.

I hvert fald siger 3Fs øverste ledelse nu, at man er direkte uenig i, at det er en god idé at ansætte Per Christensen i lokalafdelingen i Storkøbenhavn.

Man understreger, at der er tale om en beslutning, »som alene er truffet af den lokale afdeling«.

»Vi synes ikke, det er klogt, men det er en lokal beslutning i den lokale afdeling. Vi må acceptere, at en lokalafdeling selv bestemmer, hvem de ansætter,« skriver 3F i en pressemeddelelse.

»Det er bestyrelserne i de lokale afdelinger, der vælger deres personale, og her har Storkøbenhavns medlemmer så valgt dette,« tilføjer man.

Forbundet skriver desuden, at det er en »samlet udtalelse fra ledelsen«.

»3F og Per sagde altså farvel til hinanden dengang – og vi synes, det her skaber forvirring om den beslutning, Per traf om at forlade 3F,« siger ledelsen desuden.

»3F er et forbund af 64 selvstændige afdelinger. Og de bestemmer selv, hvem de ansætter. Vi kan forstå, at det jo er en stilling uden ledelsesansvar eller lignende, der er tale om. Ikke desto mindre synes vi, at vi i 3F ville være bedst tjent med at holde fast i det farvel, vi sagde dengang,« understreger 3Fs ledelse.

Per Christensen valgte at trække sig som formand hos 3F oven på en afsløring i B.T. i januar 2022 af, at han i årevis havde levet et dobbeltliv med to forskellige kvinder og i den forbindelse havde benyttet en lejlighed, som var ejet af en fond, der var tilknyttet forbundet.