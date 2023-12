Det kan blive dyrt at sige det med blomster.

Det er i hvert fald tilfældet for blomsterleverandøren Interflora, der netop har modtaget en bøde på 20.000 kroner for at have tilmeldt en kunde deres nyhedsbrev uden samtykke.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'Forbrugerombudsmanden har udstedt en administrativ bøde til Interflora Danmark A/S for at overtræde markedsføringslovens forbud mod uanmodede henvendelser – også kaldet spamforbuddet,' lyder dommen.

Bøden kommer på baggrund af en henvendelse fra en tidligere kunde, der i forbindelse med et blomsterkøb i 2022 automatisk var blevet tilmeldt blomsterleverandørens nyhedsbrev.

»Forbrugerne skal ikke drukne i elektronisk markedsføring, når de handler på nettet. Som det klare udgangspunkt skal en forbruger derfor aktivt give samtykke til at modtage markedsføring fra en virksomhed, før virksomheden lovligt kan sende markedsføring til forbrugeren,« siger den fungerende Forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann, og fortsætter:

»Det var ikke tilfældet i sagen med Interflora, og virksomheden har derfor nu måttet betale en bøde.«

Interflora har erkendt overtrædelsen af markedsføringsloven, og dermed også accepteret bøden.

Selv oplyser Interflora, at man havde fanget fejlen og stoppet den automatiske tilmelding, før Forbrugerombudsmanden kom på banen. Det var således for sent.