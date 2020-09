Lederne – Danmarks største interesseorganisation for ledere – går nu ud og opfordrer alle deres medlemmer til at skrive under på et løfte om nultolerance over for sexchikane.

Det gør interesseorganisationen klart i et opslag på Twitter.

'Nu skal det være slut med sexchikane på arbejde,' skriver Lederne i tweetet, hvori de har vedhæftet et billede af det løfte, som de torsdag indrykker i en række danske medier.

Formålet med dette er at få så mange af deres medlemmer om muligt til at underskrive løftet og dermed tage fuldstændig afstand fra sexchikane på arbejdspladsen.

»Det skal ikke være de få, der ikke kan kende forskel på, hvad der er rigtig og forkert, som skal have liv til at løbe med dagsordenen,« skriver Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i lederne, og Svend Askær, formand for Lederne i brevet og tilføjer:

»Med dette løfte siger vi fra over krænkelserne, og vi forpligter os til at arbejde aktivt til at sprede nultolerance over for sexchikane på vores arbejdspladser.«

Udmeldingen fra interesseorganisationen, som repræsenterer mere end 115.000 medlemmer, kommer, efter der den seneste tid er blevet sat fokus på sexchikane og seksuelle krænkelser i mediebranchen.

Debatten tog for alvor fat, da tv-værten Sofie Line under 'Zulu Comedy Galla' fortalte, at en ældre mandlig 'tv-kanon' havde krævet, at hun som helt ung ansat i Danmarks Radio skulle give ham oralsex under en julefrokost.

Sofie Linde på scenen ved ZULU Comedy Galla 2020.

Efterfølgende har mere end 1.600 kvindelige journalister underskrevet en støtteerklæring til Sofie Linde, hvor de tilkendegiver, at de selv i større eller mindre grad har oplevet grænseoverskridende adfærd på deres arbejdspladser.