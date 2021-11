»Jeg føler ikke rigtig, jeg altid er stærk nok til at bære det ansvar.«

30-årige Alexandra Staffensen fra Nørresundby deler ikke hvad som helst med sine flere end 65.000 følgere på Instagram.

Hun har skabt sig en tilværelse og et »rigtigt arbejde«, som hun siger, med foredragsvirksomhed og followers, der deler deres historie, fordi nordjyden har delt sin.

»Jeg er ret stolt af mig selv,« siger Alexandra Staffensen, der på få år er gået fra studerende, der »nærmest ikke havde til havregryn«, til businesswoman med egen virksomhed og omsætning i millionklassen.

Alexandra lader folk komme tæt på. »Jeg er ret stolt af mig selv,« siger fuldtidsinfluenceren. Vis mere Alexandra lader folk komme tæt på. »Jeg er ret stolt af mig selv,« siger fuldtidsinfluenceren.

Hun understreger, at hun betragter livet som influencer som »100 procent et arbejde«. Selvom mange tror, hun bare render rundt derhjemme og tager et par billeder om dagen. Der er deadlines, lange vagter, arbejde alle ugens dage med både administration og planlægning. Pengene kommer fra annoncer og reklamer på hendes Instragram-profil, men størstedelen af indtægten kommer fra hendes foredrag.

Alt sammen noget, der gør, at hun nu kan give en runde frem for at overveje, om hun overhovedet ville med veninderne på café:

»Jeg føler mig meget taknemmelig over at være gået fra at vende hver en øre til at skabe en tryg base for mig og min lille familie. Jeg har mulighed for at prioritere ting, jeg ikke havde råd til før. Ting, som koster en del, når man er på SU,« siger influenceren med profilteksten 'bryder tabuer'.

Og det må man sige, hun gør.

»Jeg har været udsat for seksuelle overgreb i otte år af min barndom. Det har jo gjort, at jeg har kæmpet med mig selv og har gået og følt mig meget alene,« fortæller hun til B.T. om oplevelserne. Men som Sebastian synger: »Du er ikke alene.«

Og på kort tid eksploderede Alexandras platforme, for hun var ikke alene:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandra Staffensen (@alexandra_staffensen)

»Der er ikke nogen andre end mig, der skulle opleve at sidde alene i sådan en situation. Eller at sidde med så grimme hemmeligheder. Jeg fandt ud af, hvor tabubelagt det var at tale om angst, at være psykisk udfordret eller at være udsat for incest.«

Men når man har kæmpet med det, du har, føler du dig så stærk nok til at hjælpe andre?

»Jeg føler faktisk ikke altid, jeg har brede nok skuldre til at bære det ansvar. Og det skal jeg heller ikke. Da jeg gik i gang i sin tid, anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til,« fortæller hun om den livsomvæltende oplevelse.

»De færreste kan klare alting selv. Det var et af budskaberne og formålet med de ting, jeg delte: Ingen skulle sidde alene med deres smerte,« siger Alexandra, hvis mål blev en levevej – selvom det aldrig var planen.

Influenceren Alexandra Stoffersen opnår størstedelen af sin indtjening på sine foredrag, siger hun selv. Privatfoto Vis mere Influenceren Alexandra Stoffersen opnår størstedelen af sin indtjening på sine foredrag, siger hun selv. Privatfoto

Hun oplevede populariteten som et samlingspunkt og et fællesskab, som hun gerne selv ville have haft, da hun stod allermest alene.

Men Alexandra Staffensen er hverken psykolog eller helbreder.

Hun har bare turdet sætte ord på nogle følelser og senfølger efter mange års overgreb, som andre har puttet med af skamfuldhed, eller fordi de ikke vidste, hvor de ellers skulle gå hen:

»Det, jeg kan gøre, det er at inspirere folk til at søge hjælp. Mit første svar er altid, at jeg fortæller, hvor modige de er at åbne op. Men det er ikke fra mig, de skal have hjælp,« siger Alexandra, der altid opfordrer folk til at gå til egen læge.

Udsolgte foredrag på Bremen og tusindvis af følgere på Instagram er hverdagen for Alexandra Staffansen. Her fra et af sine foredrag. Privatfoto Vis mere Udsolgte foredrag på Bremen og tusindvis af følgere på Instagram er hverdagen for Alexandra Staffansen. Her fra et af sine foredrag. Privatfoto

Alligevel er der hår i SoMe-suppen. For når man stikker hånden så langt ind i den virtuelle hvepserede som nordjyden, så får man også drag over nakken:

»Bagsiden af medaljen for mig er, at få folk sidder derude og venter på, du træder ved siden af. Det forventes, at jeg skal være perfekt, fordi alt, jeg gør, observeres.«

Når man samtidig bærer på den oppakning i rygsækken som Alexandra, er tanken naturligvis også opstået: Orker jeg det her?

»Jeg ved ikke, hvor mange gange om måneden jeg overvejer at trykke delete. Der sidder folk derude, som ikke kan lide dig – lige meget hvad. De har besluttet sig for, at du er et forfærdeligt menneske,« fortæller den 30-årige, som bliver særlig ramt på retfærdighedsfølelsen:

»Der sidder nogen, der digter en hvilken som helst historie – det rammer mig,« forklarer hun, inden hun hurtigt indskyder, hvorfor det stadigvæk kan betale sig at dele sit liv med over 65.000, på trods af haterne:

»Jeg hviler meget mere i mig selv, end da jeg startede. Jeg ved, hvorfra det kommer fra haterne. Det handler ikke om mig,« siger Alexandra, der også bruger det netværk af kolleger, der står i samme situation.

Tidligere har B.T. fortalt om, hvordan en anden aalborgensisk influencer, Josefine Valentin, er blevet udskammet for at drikke champagne til sin søndagsbrunch. Og selvom arbejdet har sine omkostninger for Alexandra også, bremser det hende ikke:

»Der er ingen, der skal stoppe mig i at bryde tabuer. Og i retten til at være mig selv.«