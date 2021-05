Frivillige har i fire dage ledt efter Fregatten Jyllands anker, der forsvandt under isvinter for 99 år siden.

Syv mand om bord på en katamaran har siden onsdag ledt efter nationalklenodiet Fregatten Jyllands forsvundne anker i havet ud for Juelsminde i Østjylland.

Men eftersøgningen er endt uden det ønskede resultat. Ankeret - der har været væk siden 1922 - er ikke fundet, fortæller Finn Jensen fra Juelsminde Havnemuseum, der har stået for eftersøgningen.

- Jeg er en smule skuffet, for vi havde selvfølgelig håbet på, at vores teorier var korrekte. Men det er et kæmpe område, vi har ledt i.

- Det er ligesom at gå på jagt. Nogle gang er man heldig, andre gange er man ikke, siger Finn Jensen sent lørdag eftermiddag.

Eftersøgningen var baseret på teorier, som Finn Jørgensen og de øvrige deltagere havde om ankerets placering.

De tog blandt andet højde for, hvordan strøm- og vindforholdene var da ankeret rev sig løs under en isvinter for 99 år siden.

- Vi har systematisk afsøgt 16 kvadratkilometer af havbunden. Vi fandt ikke ankeret, men vi har fundet to stålskibsvrag, siger Finn Jørgensen.

Syv frivillige har stået for eftersøgningen, som fandt sted i Sandbjerg Vig. Det var her, Fregatten Jylland lå for anker, da ankerkæderne sprang i 1922, og fregatten drev med isen ud af vigen.

Det ene anker blev fundet efter en måned og er i dag Juelsmindes vartegn og ligger på byens mole. Men det andet er altså stadig væk.

Det vejer to og et halvt ton. Buen er cirka tre meter bred, mens ankeret på den anden led er mellem tre en halv og fire meter højt.

Der er tidligere gjort flere forsøg på at genfinde ankeret. Men det er første gang, at der er taget avanceret elektronisk udstyr i brug til formålet.

De frivillige har blandt andet brugt en magnetograf, der kan finde jern, som ligger op til 30 meter under havbunden.

Finn Jørgensen regner med, at ankeret fra Fregatten Jylland ligger skjult et sted under sandet ud for Jyllands østkyst.

Han fortæller, at det især er mystikken omkring ankeret, der har drevet ham i eftersøgningen.

- Næste år er det 100 år siden, at ankeret forsvandt. Vi havde håbet, at vi ville finde det denne gang, så det kunne blive restaureret inden hundredårsdagen.

- Men inden vi kan tage på en ny eftersøgning, skal vi have nogle nye og bedre teorier om, hvor det kan være, siger Finn Jørgensen.

Fregatten Jylland fungerer i dag som museum i Ebeltoft.

Fregatten skulle under krigen i 1864 hindre østrigske skibe i at komme de prøjsiske og østrigske landtropper til hjælp.

Det lykkedes, men slaget ændrede dog ikke ved, at Danmark trak det korteste strå og måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig.

I årene efter førte fregatten en omtumlet tilværelse og blev blandt andet brugt som kaserne- og telegrafskib.

I 1908 blev fregatten købt af en godsejer fra Palsgaard ved Juelsminde, og frem til 1925 lå det for anker nær Juelsminde.

I 1947 sank fregatten i Københavns havn. Den blev hævet igen i 1960 og bugseret til Ebeltoft.

En række sponsorer har finansieret eftersøgningen efter det forsvundne anker.

/ritzau/