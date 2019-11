Uddannelser på filmskolen trækkes i en mere akademisk retning, og det forringer kvaliteten, siger instruktør.

Filmuddannelserne er blevet for teoretiske, og eleverne er ikke blevet tilstrækkeligt inddraget.

Sådan lyder kritikken fra 264 filmfolk, der har skrevet under på en støtteerklæring til elever på Den Danske Filmskole.

- Eleverne har høfligt været i dialog med rektor og ledelsen de sidste fire år.

- Selv om ledelsen siger, at man gerne vil tale med dem, og at der skal ske forandring, så er det ikke det, de oplever, siger instruktør Eva Mulvad, der er medunderskriver af erklæringen.

- Eleverne oplever præcis den samme traktor, der kører afsted i samme tempo. Der bliver ikke indgået kompromisser, og de føler sig ikke hørt, siger instruktøren, der selv har været elev på skolen.

Eleverne på skolen har siden fredag blokeret indgangen til skolen, så personalet ikke kan møde op og undervise.

Det sker i protest med skolens rektor siden 2014, Vinca Wiedemann, som eleverne vil have sparket ud.

Erklæringen fra de 264 filmfolk skal ifølge Eva Mulvad ses som en støtte til elevernes kritik af den omlægning af uddannelserne, som rektor har stået i spidsen for.

- Vi tager ikke stilling til rektor som person. Vores støtte går på en bekymring for, at uddannelserne bevæger sig for langt væk fra traditionen med mesterlære, siger Eva Mulvad.

Den nye studieplan, der trådte i kraft efter sommerferien, betyder ifølge støtteerklæringen, at 85 procent af undervisningen sker i store hold ved tavlen.

Tilbage er 15 procent, der foregår med kameraet i hånden eller ved klippebordet.

- Jeg har selv gået på skolen og ved, hvor meget det betyder at blive undervist i mesterlæretraditionen.

- Det betyder ikke, at man ikke også skal lære noget teori. Men hvis det ikke bliver funderet i praksis, så kan viden hurtig blive ufrugtbar, siger Eva Mulvad.

Rektor Vinca Wiedemann sagde tirsdag til Ritzau, at hun ikke har tænkt sig at imødekomme elevernes krav og træde tilbage.

- Jeg er ansat af kulturministeren og ansat til at udføre det arbejde og de opgaver med at sikre skolens drift og udvikling. Det er min forpligtelse, sagde hun.

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) har tidligere udtalt, at han håber på en mindelig løsning mellem parterne.

- Dialog er vejen frem. Det må være i alles interesse - en løsning må og skal findes i dialog mellem rektor, elever og lærere. Det kræver, at alle parter er villige til at imødekomme hinanden, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/