"Den skyldige" blev årets danske spillefilm ved Robert Prisen. Det er svenske Gustav Möllers spillefilmsdebut.

"Den skyldige", der søndag aften vandt prisen for årets danske spillefilm ved Robert Prisen, var på forhånd udråbt som en af favoritterne.

Alligevel var instruktør Gustav Möller meget rørt og "chokeret" over prisen.

Filmen tog i alt syv priser med hjem fra uddelingen, hvor den var nomineret til ni. Gustav Möller vandt også prisen for bedste instruktør.

- Vi ville bare lave en film, som vi syntes var fed. Vi syntes, det var en god idé, og det var kun drevet af lyst blandt venner. Ingen af os havde regnet med noget i den her stil. Vi er i chok og meget glade, siger Gustav Möller.

Den svenske instruktør er uddannet fra Den Danske Filmskole i 2015. "Den skyldige" er hans spillefilmdebut.

Filmen er efter den danske premiere blevet købt til en amerikansk genindspilning med den amerikanske stjerneskuespiller Jake Gyllenhaal i hovedrollen.

Gustav Möller er stolt over, at han kunne lave "Den skyldige" ud fra et meget smalt budget.

- Det, jeg kæmper med nu, er, at når man ikke har nogen penge, så er man nødt til at lave nogle rammer og dogmer for sine film. Vi prøver at blive ved med det, selv hvis vi nu får flere muligheder, siger han.

Han tror ikke nødvendigvis, at det er en fordel, at han nu kan vise en Robert-pris for årets film frem til producere og skuespillere, når han er klar til en ny film.

- Jeg tror ikke altid, at det er en gave. Jeg tror på, at man finder gaverne i begrænsningerne.

- Lige pludselig ved folk, hvem man er og har forventninger til en. Det var dejligt at komme fra det ukendte, men jeg er kun glad for den her pris, siger han.

Jakob Cedergren, der spiller hovedrollen i filmen, fik prisen for bedste mandlige hovedrolle.

På trods af filmens smalle budget solgte den alligevel 140.000 billetter, og Jakob Cedergren er fuld af lovord til dansk film generelt og de unge instruktører, som Gustav Möller, der udvikles hvert år.

- Dansk film står ret godt. Grunden til det er talentudviklingen, som er virkelig god i det her land. Folk spørger i andre lande, hvordan vi kan blive ved. Nogle bliver måske ikke super populære, men kvaliteten er virkelig høj, siger Jakob Cedergren.

/ritzau/