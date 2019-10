Dokumentar viser, at børn i daginstitutioner ikke får nok voksenkontakt. Det er frustrerende, siger leder.

Det har været barskt at se de optagelser, som TV2 har lavet i daginstitutionen Markvænget i Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med en ny tv-dokumentar.

Det siger lederen af Markvænget, Annette Pejtersen.

- Vi synes jo, vi går og knokler meget for at få det til at hænge sammen og for at give børnene den bedste hverdag.

- Men vi ved også godt, at vi ikke når hele vejen rundt, og det viser den her dokumentar rigtig godt, siger hun.

Formålet med TV2-dokumentaren "Eksperimentet mod vores børn" er at vise, hvor meget voksenkontakt et udvalgt barn - treårige Merle - får på en dag i institution. Og ikke mindst hvilken type kontakt.

Ud af de 5,5 timer, hvor hun er blevet optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen, viser dokumentaren. I 12 af minutterne får hun læst historie.

Annette Pejtersen efterspørger flere hænder i institutionen, men der er også nogle strukturer, som institutionen vil se nærmere på selv, siger hun.

