Undervisere på Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet skal helst undgå at sige 'han' eller 'hun' til deres studerende.

For at favne alle – også dem, som ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde – har underviserne fået en e-mail med en række gode råd.

'Undgå at samle/anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom: damer/piger eller gutter/drenge,' skriver institutlederen og studielektoren.

I stedet anbefales undervisere 'at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø' ved at bruge neutrale betegnelser til og om de studerende.

Eksempelvis 'I', 'De', 'hold', 'alle sammen' og 'studerende'.

Et andet godt råd er, at underviserne ved studiestart kan skrive ud til nye studerende for at høre, om de vil kaldes for et andet navn end det, som de skrevet ind på universitetet med.

Altså det navn, som er givet fra fødslen, men som personen ikke nødvendigvis længere identificerer sig med.

Af e-mailen fremgår det, at de gode råd skal sikre inklusion af binære såvel som ikke-binære trans-studerende.

Det forstår professor på Kunst- og Kulturvidenskab Isak Winkel Holm i udgangspunktet godt, men det er stadig meget nyt for ham.

»Unge i den nye generation er opmærksomme på ting, som ikke var problematiske, da min generation gik på universitetet,« siger han.

»Jeg er over 50 år, og dengang talte vi ikke om binær og ikke-binær kønsforståelse.«

Han mener også, at man til en vis grad skal bøje sig for det, som de unge siger. De gode råd er derfor velkomne, men der skal ikke være hård politik på området.

Personligt har Isak Winkel Holm ikke oplevet problemer med at bruge 'hun' eller 'han' til sine studerende, og han kommer heller ikke til at stoppe med det samme. Det handler for ham om på den ene side ikke at støde folk unødigt, men på den anden side heller ikke være hysterisk.

»Vi skal selvfølgelig passe på, hvordan vi tiltaler folk, men jeg har min måde at tale på, og jeg tror godt ledelsen ved, at de ikke kan ændre vores sprog fra den ene dag til den anden.«

I stedet håber han, at studerende, som skulle opleve det som et problem, kontakter ham efter undervisning, da han så vil forsøge at gøre noget ved det.

Blandt flere andre undervisere på Kunst- og Kulturvidenskab er e-mailen med gode råd også modtaget uden løftede øjenbryn.

Læs hele mailen Kære alle undervisere på IKK



Nu starter semestret og undervisningen op. Vi har heldigvis en stor mangfoldighed af studerende, heriblandt binære og nonbinære trans-studerende. Og det er nyt for mange af os. For at sikre inklusion af dem vil vi gerne formidle et par gode råd til underviserne: Send gerne en e-mail ud til de studerende inden opstart på nyt kursus, hvori du beder dem om at give besked, hvis de bruger et andet kaldenavn end det, de officielt er indskrevet som. Derved undgår du at bruge et navn, som den studerende muligvis kan føle sig ubehagelig tilpas ved, fx ved opråbning.

Undgå at samle/anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom: damer/piger eller gutter/drenge. Ved at bruge neutrale betegnelser om dine studerende er du med til at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø.

Brug hellere navn end pronomen, når du skal omtale en studerende i 3. person, hvis du er i tvivl om, hvad denne bruger. Dette er særligt betænksomt, hvis denne omtale finder sted i undervisningssammenhæng. Som sagt er disse problematikker nye og fremmede for mange. Det vigtigste er sådan set, at vi alle lige tænker os lidt om, er parate til at lytte og signalerer inklusionen. Mh. Inger og Mette

B.T. har været i kontakt med fem lektorer fra instituttet, der alle ser positivt på opfordringen fra ledelsen.

De mener, at det er et rimeligt hensyn at tage til de studerende, mens de understreger, at der ikke er tale om en afskaffelse af 'han og hun', men en opfordring til at tage hensyn til alle. Flere af lektorerne fortæller til, at man i forvejen sjældent bruger 'han og hun' i undervisningen.

B.T. har også været i kontakt med to studerende på instituttet, der ligesom deres undervisere bakker op om e-mailen fra ledelsen.

Det bidrager til et mere respektfuldt undervisningsmiljø, fortæller de.

Institutleder Mette Sandbye fortæller til Uniavisen, at e-mailen er sendt ud, fordi der er studerende, som synes, at inklusionen på instituttet kunne være bedre.

»Gennem årene har der været nogle transpersoner på vores fag, og dem er der kommet flere af. Det er nyt for os, og der er ingen overordnede retningslinjer for, hvordan vi tackler det, så vi synes, det er fint at adressere over for vores ansatte,« siger Mette Sandbye.

Københavns Universitet og krænkelsessager

Det er ikke første gang, at Københavns Universitet trækker overskrifter i forbindelse med spørgsmål om tolerence, hensyn og krænkelser.

I sommeren 2018 vakte det opsigt, da alle tutorer på jurastudiets rusture modtog en e-mail fra ledelsen om ukorrekt påklædning.

Mere konkret handlede e-mailen om, at de studerende ikke måtte klæde sig krænkende ud til festlighederne ved studiestart.

Eksempelvis ved at klæde sig ud som etniciteter eller med temaer som mexicanere, hippier, landmænd og cheerleadere. Årsagen var, at to studerende have klaget til ledelsen, fordi de havde følt sig krænket.

I begyndelsen af januar ramte endnu en krænkelsessag Københavns Universitet, fordi en lektor i biologi talte om mænd og kvinder i sin undervisning.

Den erfarne underviser havde fået klager fra studerende, fordi han brugte statistikeksempler om mænd og kvinder, hvilket blev opfattet som upassende. Ikke alle studerende kan identificere sig med de binære køn, lød forklaringen. I første omgang annoncerede underviseren, at han ville ændre i sin undervisning for ikke at støde nogen, men efter at have fået opbakning fra sin dekan skete det ikke alligevel.