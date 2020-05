'Min verden gik faktisk i stå, og jeg følte mig SÅ snydt. I et kort øjeblik havde jeg ikke lyst til at være gravid mere.'

I et meget ærligt opslag deler instagrammeren og forfatteren Cecilie Olsen hendes reaktion, følelser og tanker, da hun til en kønsscanning fik at vide, at hun er gravid med en dreng.

‘Min mission er at være åben og ærlig her på de sociale medier’, indleder Cecilie Olsen sit opslag, og det er grunden til, hun deler noget, der er så tabubelagt, offentligt, fortæller hun B.T.

»Min erfaring er, at jo mere, man undertrykker de svære og hårde følelser, desto værre bliver det,« siger Cecilie Olsen, der har profilen 'denperfektemor' på Instagram.

Cecilie Olsen deler på Instagram ud af livet som mor på både godt og ondt. Her er et billede fra et af hendes opslag om, nogle af de ting der kan være svære. (Privatfoto) Vis mere Cecilie Olsen deler på Instagram ud af livet som mor på både godt og ondt. Her er et billede fra et af hendes opslag om, nogle af de ting der kan være svære. (Privatfoto)

Hun fik selv et chok, da hun blev mor første gang og indså, hvor hårdt det var.

Hendes dreng havde kolik, og hun fik en efterfødselsreaktion, men i mødregruppen blev der ikke snakket om, hvor svært det var med en baby, der græd konstant og skænderier i parforholdet.

Derfor tog Cecilie Olsen en beslutning om at lave en profil, hvor hun åbent og ærligt kunne dele alle de svære ting ved at blive mor og ved at have en fødselsdepression.

Og nu også de ‘forbudte’ tanker, der pressede sig på, da hun fik at vide, hun var gravid med en dreng og ikke den pige, hun havde håbet på.

Vis dette opslag på Instagram De fleste af jer har ventet tålmodigt i månedsvis.. andre har skrevet ugentligt Nu ved alle vores nærmeste det, så nu kan vi endelig fortælle jer det - Arthur skal have en Lillebror Min mission er at være ærlig og åben her på de sociale medier. At vise, fortælle og åbne op om de samme ting, som jeg ville gøre til mine veninder Da vi fandt ud af, at det var endnu en dreng, græd jeg. Meget. Mit hjerte blev knust i 1.000 stykker, fordi jeg altid har ønsket mig en pige. Min verden gik faktisk i stå, og jeg følte mig SÅ snydt. I et kort øjeblik havde jeg ikke lyst til at være gravid mere. Det er vildt at en voldsom skuffelse kan gøre, at man kan føle sådan.. det er heldigvis bare tanker og følelser. Vi er ikke forkerte, fordi vi tænker de forbudte tanker. Alle tænker “tanker man ikke må tænke”. Det handler om at give plads til dem. Udvise forståelse for dem, og give sig selv lov til at bearbejde dem. Give sig selv kærlighed og pusterum Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have en pige. Jeg har kigget på familier med 2 drenge og tænkt, at det ikke blev mig. Ikke at det er forkert! - men det blev bare ikke mig. Jeg har endda gemt hårspænder, fra jeg var 6 år. Hårspænder, som min lille pige skulle have i håret H&M “straffer” mig btw stadig dagligt med annoncer for små søde kjoler. Kjoler som jeg har kigget på mange gange, og som vores lille søn ikke skal have på.. selvom Kipper så sødt forsøgte at trøste mig efter scanningen ved at sige “jamen, han forstår jo alligevel ingenting, når han er en baby, skat! Vi kan da bare købe en masse kjoler og give ham på. Det er helt fint for mig” Forventninger og forestillinger kan gøre meget ved vores sind. Der er ikke noget galt med dem, for de giver os en tryghed. Det er blot vigtigt at kunne skifte gear - dreje til højre i stedet for venstre og vide, at det bliver mindst lige så godt, som vores oprindelige forestilling eller forventning. Det bliver bare noget andet Vores lille dejlige baby er en dreng, og han er præcis, som han skal være. Han var den vi manglede, for at fuldende vores familie, og vi glæder os SÅ meget til at møde ham #EndnuEnTissmandTilSamlingen Et opslag delt af Den Perfekte Mor (@denperfektemor) den 13. Maj, 2020 kl. 1.17 PDT

‘Da vi fandt ud af, at det var endnu en dreng, græd jeg. Meget. Mit hjerte blev knust i 1.000 stykker, fordi jeg altid har ønsket mig en pige,’ skriver hun.

Efter hendes opslag har Cecilie Olsen fået hundredevis af henvendelser fra kvinder, der kan genkende de følelser, hun beskriver, og som er taknemmelige for, at hun deler dem.

Opslaget, der er set mere end 82.000 gange, har i skrivende stund fået 800 kommentarer, og i Cecilies private indbakke er det også strømmet ind med beskeder fra læsere af opslaget, der ønsker sig et bestemt køn.

Langt de fleste henvendelser har været positive, men enkelte har også været negative.

Cecilie Olsen (Privatfoto) Vis mere Cecilie Olsen (Privatfoto)

Nogle mener, Cecilie Olsen tillægger kønnet for stor betydning, mens barnløse, der kæmper for at blive gravide i fertilitetsbehandling, påpeger, hun bare skal være taknemmelig for et sundt og rask barn.

Cecilie Olsen var klar over, hun ikke var alene om at blive skuffet over et bestemt køn, men hun er overrasket over, hvor mange der deler hendes følelser og tanker.

»For mig handler det rigtigt meget om, at det er en forestilling, jeg var nødt til at give slip på. Jeg har altid forestillet mig med en dreng og en pige, måske fordi jeg selv har en bror, og nu skulle jeg pludselig indstille mig på noget helt andet,« fortæller Cecilie Olsen.

Hun understreger, at det ikke handler om, at hun elsker sin søn mindre eller ville bytte ham for en pige.

Udover de svære ting ved forældreskabet, fylder det sjove og genkendelige også en del på Cecilie Olsens profil. (Privatfoto) Vis mere Udover de svære ting ved forældreskabet, fylder det sjove og genkendelige også en del på Cecilie Olsens profil. (Privatfoto)

Cecilie Olsen har modtaget mange beskeder fra kvinder, der er bekymrede for, om de kan få et ligeså tæt forhold til en søn som til en datter, og det har hun også selv tænkt over.

»Men ligesom man ikke skal sætte børn i kasser, skal man også passe på med at sætte sig selv i en kasse. Jeg kan jo sagtens tage mine drenge med ud og shoppe og spise en god middag bagefter,« siger Cecilie Olsen.

Hun forstår godt, at kvinder, som har svært ved at blive gravide, kan undre sig over, hvorfor hun ikke bare er taknemmelig for overhovedet at kunne få et barn.

»Alle har ret til sin sorg og sine egne følelser. Nogle har det værre, nogle har andre problemer, men det ændrer ikke på, at det er svært for mig.«

En dag bliver Cecilies Olsens dreng gammel nok til at kunne læse, at hans mor blev ked af det, da hun fandt ud af, han var en dreng og ikke en pige, og det har Cecilie Olsen det fint med.

»Der er ingen tvivl om, at han er et ønskebarn, og hans køn ændrer intet ved min kærlighed til ham. Det handler om, at jeg skulle indstille mig på, at tingene blev anderledes, end jeg havde forestillet mig, og det tror jeg på, man skal kunne snakke åbent og ærligt om - også med sine børn.«