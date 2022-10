Lyt til artiklen

»Vi er klar over, at nogle af jer har problemer med at få adgang til jeres konti. Vi kigger på det og undskylder ulejligheden.«

Sådan skriver Instagram på Twitter mandag eftermiddag.

Det er nemlig Twitter, hvor folk fra hele verden netop nu søger til for at finde ud af, hvad der sker med deres Instagram-konto.

Udover at tusindvis oplever slet ikke at kunne komme ind på deres Instagram-bruger med beskeden, at den er 'suspenderet,' oplever flere også at miste adskillige følgere.

Opdateres …