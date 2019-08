Det store sociale medie Instagram er nede lige nu.

Meldingen lyder på, at det for brugerne ikke er muligt at opdatere deres feed.

Der er flere, der skriver på Twitter, at de kan se, at de har modtaget en ny besked, men de kan ikke få den til at komme frem.

Instagram har ikke kommet med en begrundelse for problemerne.

Det skulle være et problem, som er spredt ud over hele verden.

Instagram er en del af Facebook, men der er ikke nogle forlydninger om, at Facebook også skulle være nede.

Det er kun godt en måned siden, at Facebook, Instagram og WhatsApp havde problemer over en længere periode, hvor folk ikke kunne benytte det sociale medie.

Opdateres..