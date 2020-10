Tirsdag er det ti år siden, at Instagram gik i luften i Danmark. Siden er det kun rykket tættere på Facebook.

Tirsdag er det ti år siden, at Instagram blev lanceret i Danmark.

Og med fødselsdagen tager platformen nu næste skridt mod langsomt at blive slugt af moderselskabet Facebook, der købte platformen for knap seks milliarder kroner i 2012.

Facebook vil nemlig lægge Instagrams beskedplatform sammen med sin egen populære beskedtjeneste Facebook Messenger. Det er allerede sket i nogle lande, men vil blive rullet ud globalt, siger en talsmand fra Facebook.

Det skriver The Guardian.

Da Instagram blev lanceret i Danmark voksede det tjenesten hurtigt i popularitet. Appen passerede hurtigt de første 100.000 brugere og blev en af de mest populære sociale medier herhjemme.

Samtidig har Instagram været genstand for stor debat, når emnet falder på "perfekthedskultur" og "glansbilleder".

Nathalie Larsen, der er digital chef ved kommunikationsbureauet Lead Agency, kalder det en egoplatform.

- I mine øjne er Instagram se-mig-platformen over dem alle. Det var med den platform, vi virkelig fik et sted, hvor vi kunne dyrke egoet og selviscenesættelsen. Vi kunne begynde at skabe vores egne små megafoner ud fra, hvordan vi gerne ville fremstå, siger hun.

Men ud over at huse en udpræget perfekthedskultur har Instagram også fundet sin plads i værktøjskassen hos den moderne aktivist.

- Hashtagget på Instagram er jo især blevet brugt til at markere en holdning. Grunden til at det fungerer på Instagram er, at din holdning kan være forholdsvis overfladisk. Den digitale handling, der består i at lave et hashtag eller et billede, og ikke kræver så meget af dig.

I 2016 introducerede Instagram funktionen "stories", der lader brugere slå billeder op på sin profil midlertidigt. Billederne bliver automatisk slettet efter 24 timer, og det kan være en del af forklaringen på, hvorfor holdningerne sidder lidt løsere på ærmet.

- I udgangspunktet kan du være med, uanset hvilken viden eller indgangsvinkel du har om et emne. Det er det, der gør det så folkeligt, siger Nathalie Larsen.

/ritzau/