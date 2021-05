Tilbage i marts kunne flere amerikanske medier smide lidt af en bombe.

Via lækkede oplysninger fra verdens største sociale medie, Facebook, kunne de berette, at der er en stor nyhed på vej. Eller rettere en lille ny, som er ganske kontroversiel, hvis man spørger danske eksperter.

Der er tale om, at det Facebook-ejede sociale video- og billeddelingsmedie Instagram har besluttet at lave et Instagram for børn under 13 år.

I Facebooks hjemland, USA, er det nemlig ikke tilladt for børn under 13 år at have en profil på det populære sociale medie, hvor ofte højpolerede og redigerede billeder deles i håb om likes og anerkendelse.

Endnu er et Instagram for børn på udviklingsstadiet. Og derfor er oplysningerne om det kommende sociale medie for de helt unge sparsomme.

Alligevel vækker planerne bekymring hos danske eksperter med indsigt i børns færden på sociale medier.

»Vi er stærkt bekymrede for ideen om at lave et Instagram for børn under 13 år,« siger Camilla Mehlsen. Hun er digital medieekspert hos Børns Vilkår.

Bekymringen bunder i, at man hos Børns Vilkår generelt ser store problemer hos Instagram, når det kommer til børn.

»I dag kan vi se, at problemerne tårner sig op for Instagram, når det gælder unge og børn under 13 år. Jagten på anerkendelse i form af likes og en perfekthedskultur presser børn og unge. Og der er netop Instagram med til at presse dem,« siger Camilla Mehlsen.

»Samtidig er der meget store problemer med mobning, grooming og selvskade blandt børn og unge på Instagram. Og derfor er vi også nervøse for, hvad de planlægger med et Instagram til børn,« uddyber Camilla Mehlsen.

Hun vælger dog at se det nye sociale medie for børn som en erkendelse fra Instagram og Facebooks side om, at de har et problem.

Lidt mindre skeptisk er Jon Kristian Lange, der er seniorrådgiver hos Red Barnet.

Det sociale billeddelingsmedie Instagram barsler med en udgave til børn. Arkivfoto. Foto: Dado Ruvic

Men et sociale billeddelingsmedie til børn under 13 år vil indebære en række problemer, mener han.

»Der er helt klart nogle udfordringer ved at lave et Instagram for børn. Som udgangspunkt kan børn under 13 år langt nemmere blive udsat for krænkelser end større børn. Det kunne eksempelvis være, at de bliver lokket til at følge en krænker, da børn under 13 år oftere stoler på voksne mennesker end de ældre børn og unge,« siger Jon Kristian Lange.

»Når det er sagt, så er der mange ni- og tiårige, som allerede er på sociale medier som Instagram. Og derfor er grundtanken med et Instagram til børn under 13 år fin nok. Men det kræver, at man modererer det meget grundigt. Jeg kan godt forstå, at der er bekymring om det her,« uddyber han.

Det er ikke kun herhjemme, der er voldsom bekymring omkring Instagrams projekt.

I USA har 44 topembedsmænd i de forskellige delstater opfordret Facebook til helt at droppe planerne, da man frygter for børns helbred.

Men i en officiel udtalelse fra Facebook tidligere på måneden lyder det, at »vi er først lige begyndt at kigge på Instagram for børn«.

»Vi er enige i at uanset hvad, vi udvikler, så skal vi prioritere børns sikkerhed og privatliv,« lyder det videre i udtalelsen, som understreger, at eksperter i børns trivsel vil blive inddraget i udviklingen.