Kænguruerne Hr. og Fru. Bennett er forsvundet fra den private zoo 'Dyrebakken' i Bjerringbro. Inger Bach er ulykkelig og håber, at de ved hjælp af et mirakel kommer hjem igen.

Inger Bach skulle lørdag vise sine to kænguruer til sit barnebarn, Amanda, da det pludselig viste sig, at Hr. og Fru Bennett var væk.

»Det var en slem overraskelse. Vi er bare så kede af det. Vi holder jo af dem,« siger en tydeligt bemærket Inger Bach.

Og det er ikke første gang, at Dyrebakken har mistet kænguruer. Det er nemlig tredje gang, at ejerne af 'Dyrebakken', Inger og Hans Bach, får stjålet kænguruer.

Inderst inde håber Inger Bach da heller ikke, at kænguruerne er stjålet. Hun håber, at de selv har fundet sin vej ud, og at de derfor hopper rundt et sted og kommer hoppende hjem igen en dag.

»Jeg kan ikke lide det udtryk, at de skulle være blevet stjålet. Hvad der er sket og hvordan - jeg fatter det ikke. Døren stod åben ind til rummet. Men jeg har svært ved at tro på, at de er kommet ud og hopper selv. Men jeg prøver at håbe på det,« siger Inger Bach som med gråd i stemmen må indse tabet.

»Men væk er de.«

Inger Bach har svært ved at forstå, hvorfor man vil stjæle kænguruer. Og hun har også svært ved at forstå, hvordan tyvene skulle være kommet ind.

Her ses Inger Bach. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Inger Bach. Foto: Privatfoto

Kænguruerne var nemlig inde i sit 'kængururum', hvor de opholdte sig, inden de skulle flyttes udenfor om ikke så længe.

For at komme ind til kængururummet skal man igennem tre døre, hvoraf kun den ene var åben.

Inger Bach er dog glad for den enorme støtte, de i øjeblikket modtager fra deres gæster.

»Der er trods alt kommet noget positivt ud af det,« siger Inger Bach.

Her ses de to forsvundne kænguruer, Hr og Fru Bennett. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses de to forsvundne kænguruer, Hr og Fru Bennett. Foto: Privatfoto

Nogle, der har besøgt 'Dyrebakken' flere gange i årenes løb, har nemlig valgt at give Inger og Hans Bach overågning ganske kvit og frit.

»Det er fantastisk. Det var jeg også rørt over. Hvor meget overvågning hjælper, det ved jeg ikke. Men det kan jo være, hvis der bliver skrevet, at der er overvågning, at det vil være en bremser.«

Parret har dog stadig to kænguruer tilbage. To kænguruer, som Inger Bach har et helt specielt tilhørsforhold til. Hun frygter derfor meget, at de også bliver taget fra hende.

Hopla er hun i gang med at flaske op og Hoplahans er en lille, hvid babykænuguru. Så heldigvis har de stadig to kænguruer at passe på.

Her ses lille Hopla. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses lille Hopla. Foto: Privatfoto

Ud over kænguruer kan man hos Dyrebakken også få andre dyr at se såsom næsebjørne, æsler, kaniner, påfugle, svanegæs, løbeænder, fisk og alpacaer.

Som Inger og Hans Bach skriver på deres Facebookside, så er alle velkomne. Og alle dyrene kan man besøge for blot 35 kroner.

Dyrebakken har været hjem for kænguruer siden 1986.

Hvis man har set en kænguru hoppe rundt nær Bjerringbro eller i omegnen, skal man kontakte politiet på 114.