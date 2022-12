Lyt til artiklen

Borgerne i Rønne på Bornholm må kigge langt efter en ny praktiserende læge.

Der er nemlig ikke en eneste, som har tilbudt sig til at oprette de to lægepraksisser i byen, som Region Hovedstaden havde slået op.

Venstres Carsten Schiebye, som er den ene af to bornholmske medlemmer af regionsrådet, siger til TV 2 Bornholm, at det er rigtig skidt.

Og det er hans socialdemokratiske regionsråd-kollega Leila Lindén enig i, for der mangler i den grad læger i Rønne.

»Det er jo sådan, at der lige nu kun er åben for nye patienter i Allinge og Nexø, så hvis en familie flytter til Bornholm, så er det de eneste to steder, de kan få læge,« siger hun.

Det er ellers ikke, fordi der ikke er gjort en stor indsats for at få en ny læge til øen, da Region Hovedstaden denne gang havde slået sig sammen med regionskommunen, Bornholms Hospital og tilflytterservice – men altså forgæves.

Derfor skal Bornholm nu i gang med at undersøge, hvad der i stedet kan gøres. Indtil videre forlænges den midlertidige lægepraksis på Bornholms Hospital i et forsøg på at imødekomme manglen på læger.