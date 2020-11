Pludselig sagde det bang, og så faldt en kæmpe støvsky ned i ansigtet på stilladsarbejderen Ulrik Schwartz, da han var ved at sætte en plade i.

Støvskyen var bare ikke af støv.

33-årige Ulrik Schwartz mærkede nemlig med det samme, hvordan hans øjne begyndte at ætse.

Og selv er han ikke i tvivl om, hvad det var, der fik hans øjne til at brænde. Nemlig lud – en basisk og ætsende opløsning.

»Jeg anede ikke, hvad der skete først. Og det er så ætsende, så du tror, det er løgn. Hvis du tager en menneskekrop og smider ned i en lud-tank, så går der ikke mere end fem minutter, før alt er opløst og forsvundet,« siger Ulrik Schwartz.

Selv om hans kollegaer straks hjalp ham med at få skyllet øjnene og komme afsted til skadestuen, var det for sent.

Han var blevet blind på det højre øje og havde kun 10-15 procent syn tilbage på det venstre.

Ulrik Schwartz efter ulykken Foto: PRIVATFOTO

Det er i dag et år siden, det skete, og synet får han aldrig igen som før.

»Det har ødelagt mit liv fuldstændig,« siger Ulrik Schwartz, inden han fortsætter:

»Det har i den grad også påvirket mit forhold til min søn. Og han har jo svært ved at forstå det. Jeg kan ikke køre bil, så jeg kan ikke hente min søn, og jeg har svært ved at have ham på weekend. Jeg kan ikke gå ud, når solen skinner og lege med min søn, fordi mine øjne ikke kan klare det.«

Idet Ulrik Schwartz nævner sin søn, lyder der en barnestemme i baggrunden, og han fortæller, ‘at far lige taler i telefon.’

Og grunden til, Ulrik Schwartz nu fortæller sin historie til B.T., er, at han vil have retfærdighed.

Både hans daværende arbejdsplads Persolit og AAK, som stilladset blev opstillet hos, nægter nemlig at tage ansvar for ulykken.

»De siger, at jeg eventuelt kunne have fået det i øjet, inden jeg tog på arbejde. Men skulle jeg så have sat mig ud i min bil og kørt på arbejde med lud i øjnene? Det kan ikke lade sig gøre,« siger Ulrik Schwartz.

Omkring 20 mennesker fra Aarhus Stilladsarbejderklub stillede op i denne uge for at sætte fokus på Ulriks sag. Foto: Aarhus Stilladsarbejderklub

Hans udstyr blev sendt til undersøgelse på teknologisk institut, og selv om Persolit og AAK ikke vil erkende, at Ulrik Schwartz har fået lud i øjnene, vil de gerne erstatte hans udstyr, siger han:

»De har så anerkendt det i det omfang, at de gerne vil erstatte mit udstyr, som der var kommet lud på. Men de vil ikke give mig nogen form for erstatning. De tager kun hensyn til materialer – ikke til mennesker.«

»For mig handler det bare om, at de ikke skal have lov til at behandle mennesker, som de gør.«

Ulrik Schwartz har fået advokat på, og hun mener, at sagen bliver ved med at trække ud, fordi der ikke er nogen, der vil påtage sig erstatningsansvaret. Et ansvar, som hun kæmper for, at AAK skal tage, da det var dem, der havde udarbejdet arbejdspladsvurderingen.

Ifølge TV 2 Østjylland er AAK, som stilladset blev opstillet hos, ikke enig i Ulrik Schwartz' forklaring.

TV 2 Østjylland har været i kontakt med med både AAK og Persolit, der begge henviser til, at sagen nu ligger hos Ulriks advokat og deres forsikringsselskaber, og at det er dem, der må afgøre, hvem der havde ansvaret.

Ifølge mediet er AAK dog uenig i, at de har ansvaret, da de ikke mener, at der ligger beviser, for at det var lud, Ulrik Schwartz fik i øjnene.

Den administrerende direktør hos Persolit, siger selv om deres ansvar:

»Vi har jo altid et ansvar for at passe på vores medarbejdere. Og når noget sker, så tager vi alle vores forholdsregler, for at det ikke sker igen. Der er lavet nogle konkrete tiltag i tæt samarbejde med oliemøllen (AAK) efter den her ulykke,« siger administrerende direktør Per Rasmus Rasmussen til TV 2 Østjylland.