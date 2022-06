Lyt til artiklen

B.T.s politisk kommentator Søs Marie Serup kalder dagen i dag for den farligste dag i Mette Frederiksens politiske liv.

»Det rammer hende på den værst mulige måde. Hvis hun håndterer det forkert, kan det bringe hele regeringen til fald. Det er det, som danskerne kommer til at tale om til grillarrangementerne over sommeren,« siger hun.

Det er kommet frem tidligere i dag, at granskningskommissionen konkluderer, at Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at hun bliver draget til ansvar for sine handlinger.

Ifølge Søs Marie Serup er det aldrig set før, at en departementschef i Statsministeriet får så hård kritik.

»Hun skal være regeringens moralske og etiske kompas, og hun er så tæt forbundet til statsministeren, at det ikke kan undgå at belaste Mette Frederiksen.

Hun er ikke i tvivl om, hvad Mette Frederiksen skal gøre nu: Fyre Barbara Bertelsen.

»Det kloge vil være at gøre kort proces og fyre hende. Langt de fleste i toppolitik er kyniske nok til at kaste embedsmænd under bussen, hvis de belaster hele regeringen,« siger Søs Marie Seerup.

»Og hvis ikke hun gør det nu, så bliver hun tvunget til det på et senere tidspunkt. Og så er det bedre at gøre det inden,« siger hun.

48-årige Barbara Bertelsen er statsministerens pittbull, der under minkforløbet har sat ministre og deres embedsmænd på plads, hvis ikke de makkede ret. Dette ofte i et meget direkte sprog.

Det var Barbara Bertelsen, der i en sms bad Fødevareministeriets daværende departementschef Henrik Studsgaard om, at hans fødevareministerium skulle tage hele ansvaret for minkskandalen: 'Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte;),' skrev hun.

Under minkafhøringerne har Barbara Bertelsen konsekvent hævdet, at ansvaret for den ulovlige ordre alene var ressortministeriets, dvs. Fødevareministeriet med tidligere minister Mogens Jensen i spidsen. Barbara Bertelsen påstår også, at hun ikke var vidende om, at det var ulovligt at kræve alle mink slået ned.

Alligevel får hun hård kritik af Minkkommissionen. Og det rammer også Mette Frederiksen, siger Søs Marie Serup.

»Barbara Bertelsen har repræsenteret den ledelsesstil, som Mette Frederiksen ønskede. Og hun har i høj grad også været den, der udførte Mette Frederiksens politik.

»Når der så er kritik af Barbara Bertelsen, så er det også en kritik af hendes måde at lede på. Også den hårde tone, det er sket på. Det kan jo være medvirkende årsag til, at ingen protesterede ved det afgørende møde i koordinationsudvalget den 3. november 2022, hvor beslutningen om at aflive minkene blev besluttet,« siger Søs Marie Serup.