Går du og hungrer efter en sommerdag? Altså en rigtig sommerdag med temperaturer over 25 grader?

Ja, så må du altså væbne dig med tålmodighed. Der er nemlig ikke udsigt til, at vi får glæde af sådan én lige foreløbig.

DMI-vagtchef Erik Hansen fortæller, at han i hvert fald ikke kan melde om nogen regulære sommerdage, når han kigger på prognosen de kommende syv dage.

Det er dog ikke ens betydende med, at der ikke er bedre vejr i vente. Først skal vi dog lige igennem et par regnvåde dage.

Tirsdag morgen melder et større regnvejr nemlig sin ankomst i vest og vil henover dagen sprede sig til de østlige dele af landet.

»Det vil hænge ved til onsdag, før det torsdag ser ud til at klare op,« fortæller den vagthavende meteorolog.

»Torsdag og fredag får vi så over 20 grader - måske en 22 til 23 grader. Det er ikke super, men det er meget brugbart vejr,« lyder det fra Erik Hansen, der desuden beretter, at det i det mindste ikke kommer til at blæse så meget.

»Og det ser ud til, at det med nød og næppe holder over weekenden.«

Vejret mandag er lidt sværere at forudse, men umiddelbart ser det ud, som om regnen vender tilbage.

Indtil da er der ikke andet for end at nyde de solstrejf, vi trods alt får sidst på ugen.

»Det er jo ikke bragende højsommervejr, men det er okay dansk sommervejr,« fastslår Erik Hansen.