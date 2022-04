»Du duer ikke til noget. Du bliver aldrig til en skid.«

Patrick Lauridsen er ordblind, og det var vendinger som disse, han blev mødt af i folkeskolen. I dag har han lagt ordene bag sig og har startet egen virksomhed.

»Skolen mente, at jeg ikke gad det boglige, og derfor røg jeg i en specialklasse. Så jeg blev lynhurtigt stemplet som en særling, den mærkelige og ham, der ikke kunne finde ud af noget. Det har fulgt mig hele min barndom,« husker 20-årige Patrick Lauridsen fra Sorø. Han fortalte første gang sin historie til SN.dk.

Det var først på efterskolen for fire år siden, at man fandt ud af, at Patricks udfordring omkring det boglige i skolen ikke skyldtes, at han »ikke gad.« Patrick er nemlig ordblind ligesom knapt 400.000 andre danskere.

»Jeg havde selv tænkt det i mange år, så jeg blev ikke overrasket. Men alligevel lidt, fordi min folkeskole ikke mente, at det var det, der var 'galt' med mig,« fortæller han.

Men Patrick ville ikke opgive sin drøm om at blive landmand. Så uden at bestå afgangseksemen i folkeskolen, begyndte han på landbrugsskolen. Men efter tre måneder måtte han erkende endnu et nederlag. Det boglige var for svært, og Patrick husker tydeligt opfordringen fra en lærer på skolen:

»'Du har svært ved det. Jeg synes, du skal droppe ud, fordi du ikke vil kunne bestå', det sagde han. Det gjorde ondt og føltes som endnu et nederlag – ligesom da min folkeskolelærer sagde, at jeg ikke ville blive til en skid,« fortæller Patrick.

Efter en måned startede han ved en entreprenørvirksomhed som 'håndmand,' en der hjælper til – eksempelvis ved at holde rør for en rørlægger, fortæller Patrick.

Ordblindhed Ordblindhed er et medfødt og usynligt handicap, som giver den handicappede vanskeligheder med at læse og skrive. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord. Man ved ikke præcist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at omkring 7-8 % (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn. Kilde: Ordblindeforeningen

Med tiden fik han mere og mere ansvar, og så rykkede han videre til et nyt job, hvor ansvarsområder blev flere.

»Jeg arbejdede kun 37 timer dér, så jeg begyndte også at have egne kunder efter fyraften og i weekenderne. Og så fandt jeg ud af, at der var bud efter mig. Det var fedt,« fortæller Patrick.

Buddet efter Patricks arbejdskraft steg, og det samme gjorde hans selvtillid.

»Og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne starte op selv. Så jeg tog springet,« siger han.

Det er nu over et år siden, at Patrick sprang ud som selvstændig med virksomheden PL Entreprenør. Kunderne strømmer ind, og forretningen vækster »rimelig godt,« som han selv beskriver det.

»Der er rimelig meget at rive i, og der er bud efter mig. Jeg arbejder hele tiden. Hele tiden. Jeg elsker at stå op om morgenen, det er det fedeste,« konstaterer han.

Efter en barndom hvor Patrick har fået af vide, at han aldrig ville blive til noget, har han fået selvtilliden igen.

»Jeg tror igen på mig selv. Efter jeg har vist, hvad jeg duer til, og der er bud efter mig, kan det være lige gyldigt, hvad en lærer tidligere har sagt. Jeg har lyst til at besøge min gamle lærer og sige 'se, hvor jeg er i dag',« siger han.