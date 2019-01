Snart kan det være slut med smøgerne, hvis man arbejder i Region Syddanmark. Der skal nemlig være en fælles rygepolitik for alle 25.000 ansatte i regionen.

På nuværende tidspunkt er der slukket for cigaretterne både inden- og udendørs på regionens fire sygehuse, og nu skal de resterende arbejdspladser i regionen også være røgfri, hvis det står til Region Syddanmark.

»Vi er jo én organisation, og derfor vil vi gerne have, at man har det på samme måde, uanset om man er ansat på et sygehus eller i regionrådshuset,« siger regionsdirektør, Jane Kragelund, til DR.

Sådan som forslaget til den fælles rygepolitik lyder nu, er det forbudt at ryge i arbejdstiden. Det betyder, at man heller ikke må ryge, selvom man er på kurser eller udflugter, og altså ikke er fysisk til stede på arbejdspladsen.

Dog diskuteres det stadig, om forbuddet skal være så omfattende, da der opstår gråzoner, hvor det kan være svært at slå fast, hvilken rygepolitik der skal gælde.

Eksempelvis hvis man er på rådighedsvagt hjemmefra eller på kursus uden for regionen.

Lone Rasmussen, der er medarbejdernes repræsentant, fortæller til DR, at det vil være helt naturligt med en fælles rygepolitik, da vilkårene burde være de samme for alle ansatte under samme arbejdsplads.

Forslaget om at lave en fælles rygepolitik skal dog diskuteres grundigt igennem med repræsentanterne for medarbejderne, så man ikke krænker den personlige frihed, understreger hun.

'Region Syddanmark er ikke én stor samlet arbejdsplads - men mere end 50 individuelle arbejdspladser,' skriver regionen på sin hjemmeside.

Derfor er det vigtigt, at finde de rigtige balancer i de gråzoner som vil opstå, så forslaget ikke ender som et totalt rygeforbud for de 25.000 ansatte, som Region Syddanmark er arbejdsgiver for.

Hos medarbejderrepræsentanterne forventer man, at de ansatte, som på nuværende tidspunkt er rygere, bliver tilbudt rygestopkurser.

Og det er der politisk opbakning til, fortæller regionsformand ved Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Ifølge planen vil den fælles rygepolitik komme på hovedudvalgets dagsorden i starten af april, og hvis den bliver godkendt, vil den træde i kraft i løbet af sensommeren 2019.