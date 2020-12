I mere end et døgn efter den britiske nedlukning kunne passagerer fra Storbritannien frit rejse ind i Danmark uden at blive testet for den nye aggressive variant af coronavirus. Nu er der lukket helt ned.

24 timer. Så lang tid gik der, fra Boris Johnson fortalte verden om en supersmitsom britisk variant af covid-19, til de danske myndigheder begyndte at teste passagerer fra Storbritannien i Københavns Lufthavn.

I den tid ankom der mindst fire fly fra Storbritannien, og danskere, der ankom med de fly, kunne frit gå gennem paskontrollen uden at blive testet.

En af dem var B.T.s udenrigskorrespondent, Jakob Illeborg. Lørdag aften landede han med et fyldt fly i Københavns Lufthavn efter at have været i London for at dække Brexit. Det syn, der mødte ham i lufthavnen, kom bag på ham.

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T., blev hverken testet eller udspurgt af sundhedsmyndighederne, da han i lørdags ankom med et fyldt fly fra London.

»Jeg havde forventet at blive mødt af sundhedspersonale med tilbud om covid-19-test og registrering af adresse og telefonnummer samt med instrukser om, hvordan vi skulle forholde os de næste dage. Vi ankom nemlig flere timer efter, at Boris Johnson havde lukket London helt ned som følge af den nye, smitsomme covid-19-mutation,« siger han.

For udenlandske rejsende fra højrisikoområder gjaldt de restriktioner, der allerede er indført om, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål i Danmark og fremvise en negativ coronatest, der er mindre end 72 timer gammel.

For de danske rejsende fra England gjaldt der lørdag ingen restriktioner, og Jakob Illeborg og andre danske rejsende fra Storbritannien kunne derfor vade lige ind i landet uden at blive testet.

»Der var ingen, der ville teste os eller høre, hvor vi havde været, og hvor vi nu skulle opholde os. For mig er det helt uforståeligt,« siger Jakob Illeborg.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, fortalte lørdag verden om en ny super smitsom coronavariant, der er fundet hos 60 procent af de smittede i London.

Først søndag aften reagerede de danske myndigheder på nyheden om den britiske coronamutation, der ifølge den engelske premierminister smitter op til 70 procent mere end almindelig coronavirus.

»I aftes ved 18-tiden blev vi anmodet om at lave et setup, således at indrejsende fra britiske destinationer blev kraftigt opfordret til at få lavet en test ved indrejse i lufthavnen,« siger Rasmus Skovsgaard, der er politiinspektør i Københavns Politi og chef for politiet i Københavns Lufthavn.

I lufthavnens finger E oprettede Falck et lyntestcenter inde i selve terminalen, hvor passagerer kunne testes ved ankomsten. Samtidig blev bagageafhentningen isoleret til de fjerneste bagagebånd, så passagerer fra britiske destinationer var mindst muligt i kontakt med andre passagerer.

Klokken 19.10 ankom et fly fra Storbritannien, og alle passagerer på det fly blev opfordret til at lade sig teste. Yderligere to fly ankom frem til klokken 22.20. I alt 327 passagerer tog imod tilbuddet om at lade sig teste, og samtlige 327 passagerer blev ifølge politiet testet negative. Mandag morgen tog regeringen yderligere et skridt og lukkede helt ned for alle ankomster fra Storbritannien.

Passagerer forsøger 21. december 2020 at rejse ud af Heathrow Airport i det vestlige London, efter at mange lande har lukket ned for britiske passagerer.

Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører i regeringens støtteparti Enhedslisten, mener, at myndighederne har reageret for langsomt.

»Det kommer bag på mig, at der er gået så lang tid, før man er begyndt at teste folk fra England. Det er en fejl, og det skulle man være startet med noget før. Så hurtigt som muligt,« siger Peder Hvelplund.

Ifølge Jakob Illeborg pegede britiske eksperter allerede onsdag på, at den britiske variant var mere smitsom.

Og selv om Boris Johnson først bekræftede det lørdag, har de danske sundhedsmyndigheder ifølge B.T.s oplysninger været opmærksomme på problemet siden begyndelsen af sidste uge.

Onsdag udsendte Statens Serum Institut en pressemeddelelse, hvori der står, at England har konstateret en ny covid-19-stamme med ni genetiske ændringer i Spike-proteinet.

Der står dog ikke noget om, at den er mere smitsom.

Den britiske variant skønnes at være 70 procent mere smitsom og har ramt 60 procent af de smittede i London.

I Danmark kender myndighederne til ni danskere – tre i Nordjylland og seks i Storkøbenhavn – der er blevet smittet med den britiske variant.

De blev testet positive i perioden mellem 14. november og 3. december – altså før briterne blev opmærksomme på den øgede smitterisiko.

Hvorvidt smitten med den britiske variant har spredt sig i Danmark, er sundhedsmyndighederne nu i gang med at undersøge.

B.T. har mandag forsøgt at få kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Men det har ikke været muligt at få nogen kommentarer fra ministeren til de nye oplysninger.