Politiet kunne ikke finde frem til pårørende, da 62-årige Svend-Åge Ekberg døde i juni.

Der er formentlig ingen, der ønsker at dø uden deres pårørende omkring sig - eller at blive bisat uden at familie og venner dukker op.

Netop dette skete for 62-årige Svend-Åge Ekberg fra Aarhus.

Han døde i slutningen af juni, og selvom han havde masser af venner og familiemedlemmer, dukkede ingen op til bisættelsen.

De havde ikke fået besked om, at Svend-Åge Ekberg var død.

»Det er en skandale. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre, når familien er så stor. Hele familien har været helt stumme af chok over det,« siger Svend Åges niece, Rosa Oschlak.

Rosa Oschlak er bosat i København, men var i jævnlig kontakt med Svend-Åge Ekberg.

»Svend-Åge har i hvert fald seks nulevende søskende, som han betød rigtig meget for. Han har boet i Aarhus en rum tid, men han blev altid inviteret til alt og kom også til familiefester.«

Når en person bliver fundet død forsøger politiet at finde pårørende, som de kan underette om dødsfaldet.

Det sker blandt andet ved hjælp af folkeregistret, kirkebøger og adresser, som den afdøde har boet på.

Derudover gennemgår politiet afdødes bolig i et forsøg på at finde frem til pårørende.

»Når man har en vis alder og ens forældre er døde, kan vi godt have svært ved at finde de pårørende. Så håber vi på, at kirkebøgerne kan hjælpe os. Ellers er den sidste chance at indrykke en annonce i statstidende, hvor vi efterlyser pårørende til den afdøde. Lykkes det heller ikke, er vi desværre i den situation, at vi ikke kan finde pårørende,« siger politikommissær ved Østjyllands Politi, Per Bennekov.

Østjyllands Politi vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men erkender, at det indimellem kan være svært at spore familie længere ude.

»Vi gør os ret store anstrengelser, og det gør vi selvfølgelig fordi, at når først den pågældende er bisat eller begravet, så er det ultimativt. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde pårørende, som kan tage en sidste afsked med den afdøde,« siger Per Bennekov.

I Svend-Åge Ekbergs tilfælde lykkedes det ikke politiet at finde frem til nogen pårørende.

Det gjorde det heller ikke for bedemand Keld Andersen, som kontakede kirkesognet og kordegnen for at få hjælp til at finde frem til familie eller venner til den afdøde.

Derfor blev den 62-årige mand bisat den 7. juli uden familie eller venner tilstede.

»Det, at der ikke kommer nogen til bisættelses- eller begravelseshøjtideligheden, har vi oplevet nogle gange, og så går vi ind til højtideligheden, fordi der er ikke nogen, der skal herfra helt alene,« siger Keld Andersen, der driver en bedemandsforretning i Risskov.

Bedemandsfirmaet fik derudover lavet en bårebuket med Svend-Åge Ekbergs navn, og det skulle vise sig at få stor betydning.

Seks dage efter bisættelsen kom en bekendt af Svend-Åge Ekbergs familie forbi Vestre Kirkegaard i Aarhus og så bårebukketten med det genkendelige navn.

Han tog et billede af buketten og delte det på Facebook. Det billede så familien, og alene af den grund endte de med at være tilstede ved urnenedsættelsen den 13. juli.

Her var omkring 60 mennesker samlet - både familie og venner.

I sidste ende blev Svend-Åge Ekberg altså stedt til hvile i selskab med sine nærmeste.

Vicedirektør i Ældresagen, Michael Teit Nielsen, er dybt berørt af sagen.

Han mener, at man kan gøre meget selv, imens man er i live for at sikre, at ens pårørende bliver underrettet ved ens død:

»Hvis man vil være sikker på, at politiet og myndighederne kan få fat i ens pårørende, så kan man enten skrive, hvem der skal kontaktes i tilfælde af ens død på et stykke papir og så lægge det et sted, man kunne forestille sig ville blive undersøgt, hvis man dør. Eller man kan kode det ind i ens telefon,« siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det kan være svært at skulle forholde sig døden og tale med sine pårørende om den, så er det en vigtig samtale at tage med sin familie eller venner:

»Man skal invitere døden til kaffe og få talt om med sine pårørende om, hvad der skal ske, når man er gået bort. Det kan være svært at overskue, når man er i live. Men det gør det jo ikke mindre svært at skulle stå med for de pårørende, når man er borte,« siger Michael Teit Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.