Der er ingen nye tostjernede michelinrestauranter fra Danmark på listen til årets Michelinguide uddeling.

Der var ingen nye danske navne på listen over tostjernede michelinrestauranter ved mandagens uddeling af de nordiske michelinstjerner i Finlands hovedstad, Helsinki.

Det betyder, at der i år ikke er nogen danske restauranter, der oplever for første gang at få to stjerner.

Efter sidste års uddeling kunne ni danske restauranter bryste sig med to michelinstjerner, men i år er der kun syv tostjernede michelinrestauranter på listen.

Restauranten Jordnær rykkede i år op i Michelinguidens superliga og modtog tre stjerner.

Eftersom både Noma og Geranium beholdt deres tre michelinstjerner, har Danmark nu tre restauranter med tre af de eftertragtede stjerner.

Modsat er den færøske restaurant Koks ikke længere at finde på Michelinguidens liste.

Restauranten mistede i år de to michelinstjerner, den blev tildelt i 2023.

Koks, der ledes af kokken Poul Andrias Ziska, har de seneste år holdt til i Grønland på grund af problemer med et byggeprojekt på Færøerne.

Restauranten fik sin første michelinstjerne i 2017. To år senere modtog Koks endnu en stjerne.

Sidste års modtagere Alchemist, Aoc, Frederikshøj, Henne Kirkeby Kro, Kadeau Copenhagen, Kong Hans Kælder og Koan beholdt alle deres to stjerner.

Koan overraskede til Michelinguidens uddeling i 2023, da restauranten gik fra ingen til to michelinstjerner.

I alt har 31 danske restauranter modtaget 44 michelinstjerner til årets uddeling af de prestigefulde stjerner. Det er det samme resultat som ved sidste års uddeling.

Derudover modtog Restaurant Aure, der åbnede i marts, sin første michelinstjerne.

Aures kok, Nicky Arentsen, blev desuden hædret med talentprisen Young Chef Award 2024.

Michelinguiden opstod i Frankrig i år 1900 som en anbefaling af gode spisesteder.

Guiden nævner tusindvis af restauranter, hvoraf de bedste tildeles en, to eller tre stjerner.

