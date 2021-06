Svaret er desværre kort og kontant, når man spørger svensk politi om ét helt centralt spørgsmål i disse dage:

»Nej, vi har ingen mistænkte. Desværre.«

Konteksten er naturligvis de massevis af stenangreb, som danske bilister gennem flere måneder har været udsat for på vej til og fra Ystad.

Sten, hjulbolte, møtrikker og andre genstande er fra rabatten på E65-vejen blevet skudt afsted mod danskere, og det har affødt 60 anmeldelser til svensk politi.

Men det er langt fra alle dem, der har fået lov at afgive forklaring.

»Jeg tror, vi har talt med 35 af dem. Det tager lidt længere tid på grund af sproget, og vi skal også dokumentere og notere alt ned, så det er ret omstændigt,« siger Ewa Gun-Westford, der er talsperson hos Region Syd hos det svenske politi.

Er du blevet ramt af et stenangreb inden for den seneste uge? Eller kender du nogen, der har? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Hun forsikrer dog om, at man tager sagen meget alvorligt, og at det som dansker skal være sikkert at tage turen til og fra Ystad.

Der er dog også et lille men.

»Der er jo Midsommer nu, så vi har ikke fuld udrykningsstyrke disse dage. Vi har dog et stærkt beredskab, hvis der sker noget, og så vi tilbage i fuld styrke mandag,« siger Ewa Gun-Westford.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto

Men hvordan kan det være, at en – formentlig svensk – person mener, at danske bilister skal udsættes for disse angreb?

Det spørgsmål diskuteres massivt på både de sociale medier og i det sydlige Sverige, hvor mange teorier florerer.

Én handler om, at man nogle borgere i Skåne er trætte af, at danskere bruger E65 som gennemkørsel, og at den ikke får for lidt på speederen.

Én anden teori handler mere om coronarestriktionerne, og at man fra nogle svenskeres side har været frustreret over, at danskere har fået lov at færdes i nabolandet, men at det modsatte ikke har været tilfældet.

Og så er der naturligvis også en gisning om, at det blot kan være en syg mands værk.

Ewa Gun-Westford vil ikke kommentere nogen af teorierne, men vil dog godt afsløre, at man allerede har sporet sig ind på nogle forskellige.

»Vi har tanker om motivet, ja. Vi er dog ikke parat til at fortælle, at vi har sporet os fast på et,« siger Ewa Gun-Westford.

B.T. tog torsdag turen til Sverige, og her undersøgte vi et sted, hvor en række danskere mener, de er blevet beskudt fra. Den historie kan du læse her.