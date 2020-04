Det er en ny hverdag, som mange børn den seneste uge er vendt tilbage til.

Men det er ikke meningen, at det skal være en hverdag uden kram, med blødende knoer og tårevædede afleveringer ved lågen, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

I forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og de mindste folkeskoleklasser har Sundhedsstyrelsen lavet en række retningslinjer, som ude i institutionerne er blevet oversat til praksis.

Retningslinjerne bygger på det, man ved virker i fht. at nedbringe smitterisikoen: at man vasker hænder, holder god afstand og kun er sammen i en mindre gruppe.

»Det har de ude lokalt skullet oversætte på lyntid, og jeg synes sådan set, at de har gjort et godt stykke arbejde i fht. at få det til at fungere i praksis,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Alligevel har Sundhedsstyrelsen torsdag sendt et brev ud til samtlige kommuner, hvor de understreger, at børn skal have lov til at være børn – også under corona.

»Det bekymrer os, at vi har fået en række henvendelser bl.a. fra forældre, hvis børn har fået meget tørre hænder,« siger Niels Sandø.

På bt.dk har man den seneste uge også kunnet se en del børnehænder, der på den hårde måde har mærket, at håndvask nu er kommet på skoleskemaet.

F.eks. 8-årige Konrad, der efter to dage i skolen kom hjem med så smertefulde hænder, at han ikke har grædt så meget, siden han brækkede sin arm.

Og det er jo altså ikke meningen, lyder det nu fra Sundhedsstyrelsens enhedschef, som derfor nu præciserer, hvornår børnene skal vaske hænder:

»De skal vaske hænder, når de kommer, når de har været ude på legepladsen, når de har været på toilettet, når de skal spise, og når de har pudset næse,« siger han og tilføjer:

»Det er jo faktisk ikke mere, end det vi allesammen normalt bør.«

I de første udgaver af retningslinjerne har der stået, at børnene skulle vaske hænder hver anden time, fordi det cirka svarer til de ovenstående situationer.

»Men det er altså ikke meningen, at man både skal gøre det hver anden time og i alle de andre situationer nævnt ovenfor,« siger han og slår fast, at det altså kun er i de ovennævnte situationer.

Derudover skal børnene have hjælp til at få vasket sæben ordentlig af i lunkent vand og smurt dem ind i fed creme efter behov, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Men det er ikke kun hænderne, der har skabt lidt startvanskeligheder ude i institutionerne.

Formanden for Forældrenes Landsforening, Signe Nielsen, har tidligere på ugen fortalt B.T., hvordan pædagoger har skrevet ud i breve til forældrene, at 'her kan vi ikke holde om jeres børn, og barnet skal selv komme hen til os, når du afleverer – også selv om det er et barn, der kravler'.

»Der har vi måske ikke være tydelige nok i vores retningslinjer. Forældre må gerne gå med ind, hvis der er behov for det,« siger Niels Sandø.

Tanken var, at der er nogle børn, som godt kan blive afleveret ved lågen for at undgå, at forældrene klumper sig sammen i garderoben. Men det er altså ikke forbudt for forældre at aflevere inde, hvis ens barn f.eks. lige er begyndt i vuggestue.

Og forbuddet mod at give kram og hånd, det gælder altså kun mellem de voksne.

»Børnene skal have omsorg, kram og trøst, når de har brug for det. Og børn skal have lov at lege sammen,« siger han.

Selvom den leg helst skal foregå i de såkaldte legegrupper, må det system heller ikke blive så rigidt, at et barn risikerer at lege alene, fordi de andre i gruppen holder fri.

»Så er der jo ikke længere nogen legegruppe,« siger Niels Sandø.

Har du stadig spørgsmål, kan du stille dem fredag klokken 16, når Sundhedsstyrelsen på Facebook laver en live om den nye hverdag i institutionerne.