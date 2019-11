Det forunderlige og uforståelige Voynich-manuskript vil formentlig slet ikke tydes, mener en dansk sprogforsker.

Det mystiske Voynich-manuskript har fascineret sprogforskere og andre lærde i over 100 år.

I manuskriptet optræder tilsyneladende udførlige beskrivelser af fremmedartede ritualer sammen med tegninger af mærkelige planter og referencer til stjernerne.

Endnu har ingen kunnet afkode det mystiske manuskript, der er skrevet med en totalt ukendt skrift på et ukendt sprog.

Manuskriptet er stort og detaljeret, så at det stadig ikke giver nogen mening, indikerer i sig selv, at der formentlig ikke er meget mening at finde. Det skriver lektor Peter Bakker i en artikel udgivet på Videnskab.dk og lingoblog.dk:

'Den blotte kendsgerning, at den ikke er afkodet, betyder, at den ikke kan afkodes. Det er simpelthen en falsk tekst, og derfor er der efter min mening ikke den store pointe i, at sprogforskere bruger tid og energi på at dechifrere det,' skriver Peter Bakker, der forsker ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.

Voynich-manuskriptet er skrevet på pergament, der er dateret til første halvdel af 1400-tallet.

Så langt føler forskerne sig sikre.

Blækket og skriveteknikkerne stammer også fra 1400-tallet, men i princippet kunne selve teksten og illustrationerne godt være af nyere dato.

Foreløbig har ingen kunnet afkode det mystiske manuskript. Sprogfolk har også prøvet at finde ud hvad der står, men alt har været forgæves. (Foto: Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University)

Hvis skrivesystemet overhovedet er ægte, er det formentlig også et alfabet af grundlæggende samme type som vores eget, hvor hver talelyd i princippet har hvert sit bogstavsymbol, forklarer lektor Peter Bakker i artiklen på Videnskab.dk.

Hvis man går ud fra dette, kan man lede efter et match blandt de kendte sprog, selvom de er nedskrevet med andre skriftsystemer.

Men foreløbig har forskerne ikke fundet noget match blandt mere end 300 testede sprog-kandidater.

Forskere har også forsøgt at afkode, hvilke bogstaver i Voynich-manuskriptet, der sandsynligvis er vokaler eller konsonanter, ved at se på, hvilke bogstaver eller symboler der findes i ordene.

En illustreret side fra Voynich-manuskriptet. (Foto: voynich.nu)

'Der er bogstaver, der kun findes på bestemte positioner, og det er ikke ualmindeligt, at sprog har lyde, der ikke vises i alle positioner i ordet – på de fleste sprog kan ord for eksempel ikke ende i -tk,' skriver lektor Peter Bakker fra Aarhus Universitet i artiklen udgivet på Videnskab.dk.

Resultaterne af disse analyser synes faktisk at pege på muligheden for, at der er tale om et naturligt sprog og ikke en tilfældig række af bogstaver.

Men forskerne har også opdaget, at visse bogstaver er meget hyppigere i nogle dele af teksten, og dette er et typisk træk ved falske sprog.

Samlet set peger forskningen og den beskedne fremgang i afkodningen af Voynich-manuskriptet på, at der ikke er tale om et rigtigt sprog, mener Peter Bakker.

'Hvis du spørger mig, tror jeg som sagt, at Voynich-manuskriptet er en meget smart praktisk joke, en 'hoax', sandsynligvis fra 1400-tallet, samme dato som pergamentet og blæk,' skriver han i artiklen udgivet på Videnskab.dk.

