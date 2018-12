December måned er som oftest lig med lys, gran og anden juleudsmykning på alle de centrale gader rundt omkring i landet.

Anderledes har det heller ikke været på den populære handelsgade Tordenskjoldsgade på Trøjborg i Aarhus. Indtil nu. For i år er kassen nemlig tom.

»Jamen, det er skræmmende. Jeg synes, det ser så kedeligt og trist ud og er det store samtaleemne. Men den simple årsag er, at vi kun er 28 ud af 60 forretninger, som betaler til foreningen. Vi har ikke råd,« siger formanden for Trøjborg Handelsstandsforening, frisørmester David Posin, til Aarhus Stiftstidende.

Tager man et kig i Facebook-gruppen 'En gang Trøjborg, altid Trøjborg', skal man heller ikke lede længe, før man finder beboere, der er vrede eller triste.

En Facebook-bruger skriver, hvordan der er den 'grimmeste og kedeligste julestemning' i gaden.

En anden blot konstaterer, hvor trist det er, at gaden ikke længere er prydet med julelys- og udsmykning.

En tredje bruger erklærer også sin utilfredshed og skriver, at butikkerne, der ikke er medlem af handelsstandsforeningen, bør vågne op og støtte fællesskabet.

Formanden for Trøjborg Handelsstandsforening, David Posin, håber også på, at den mørke og triste gade bliver en øjenåbner for de resterende butiksejere, så gaden allerede næste år igen vil være pyntet op.