'Smukke, friske og liderlige...'. Sådan starter en invitation til en puttemiddag, der er uddelt til en række 1.G-piger på Lyngby Handelsgymnasium Knord. I slutningen lyder opfordringen til pigerne: 'PS: Ingen hår på kussen'.

B.T. har fået invitationen fra en bekymret forælder, der har fået den overrakt af sin datter. Historien kommer efter, at B.T. den seneste uge har bragt en lang række artikler om de såkaldte 'puttemiddage' på Rungsted Gymnasium, hvor de ældste elever inviterer udvalgte førsteårselever til en lukket fest.

»Jeg blev helt vildt forarget, da jeg læste invitationen, og det samme gjorde alle dem, jeg har vist den til. Og jeg havde aldrig hørt om det, hvis ikke min datter havde fortalt om det,« fortæller forælderen, der af hensyn til sin datter vil forblive anonym.

Ifølge forælderen har omkring 10 til 15 nye piger på skolen modtaget den enormt bramfrie invitation.

Og på Lyngby Handselsgymnaium er man bekendt med den kommende 'puttemiddag'.

»Jeg starter hvert skoleår med at gå op i alle klasser og snakke om, hvad der venter os i år. Til 3.G-klasserne fortæller jeg, at vi tager skarp afstand til arrangementet. Det er et arrangement uden for skolen, men det er et usmageligt et. Og så har jeg sagt til 1.G-eleverne, at jeg ikke synes, de skal tage imod tilbuddet,« fortæller Pernille Bogø Bach, der er rektor på handelsgymnasiet.

Men det er nemmere sagt end gjort. Som ny elev på gymnasiet er du underlagt et massivt socialt pres, hvilket den tidligere elev fra Rungsted Gymnasium, 17-årige Anja Leighton, også led under, da hun i 2016 var en del af 'puttemiddag'-traditionen.

Og det sociale pres er da netop også grunden til, at den anonyme forælders datter i denne sag har tænkt sig at deltage i festen, selvom hun også synes, at invitationen er grænseoverskridende.

»Hun er smadderked af det, for det er sådan ti piger, der er blevet udvalgt, og det udstiller hende lige så meget at blive hjemme, som hvis hun tager til festen. Nu skal hun være den 15-årige, der kommer og siger, at 'mine forældre ikke vil have, at jeg tager afsted',« siger forælderen.

Rektor på Lyngby Handelsgymnasium, Pernille Bogø Bach, har længe kendt til traditionen om puttemiddage på skolen, men det er svært at sætte en stopper for det. lyder forklaringen.

»Jeg er bekendt med, at der har været afholdt arrangementer tidligere, og min holdning har altid været klar: Jeg synes ikke, at det er i orden. Men invitationen rammer jo ikke min postkasse, så jeg ved ikke, hvem der er afsender eller modtager,« siger Pernille Bogø Bach, der dog oplyser, at hun over for eleverne har nævnt mulighederne for en sanktion, hvis festen afholdes.

I september 2017 blev 'Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser' nemlig opdateret, og i den forbindelse blev det skrevet ind i bekendtgørelsen, at elever kan sanktioneres for deres adfærd i fritiden, hvis denne adfærd har haft en 'direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen'.