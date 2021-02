Der er lange udsigter for en klipning hos frisørerne.

For den genåbning, der tirsdag og onsdag blev forhandlet på plads mellem regeringen og de øvrige partier i rød blok, involverer ikke liberale erhverv.

Da landet skulle åbnes op efter første bølge sidste forår, var de liberale erhverv ellers dem, der stod forrest i køen.

Denne gang har de slet ikke været i betragtning, da regeringen ikke har bedt ekspertgruppen om at lave beregninger på genåbning blandt de erhverv, der inkluderer frisører.

(ARKIV) Frisør Ofia Seghaou i salonen på Frederiksberg fotograferet den 13. februar 2017. Der bliver ikke megen tid til at forberede sig på de nye retningslinjer for frisører, massører og andre, der har planer om at genåbne deres forretninger mandag. Det skriver Ritzau, søndag den 19. april 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (ARKIV) Frisør Ofia Seghaou i salonen på Frederiksberg fotograferet den 13. februar 2017. Der bliver ikke megen tid til at forberede sig på de nye retningslinjer for frisører, massører og andre, der har planer om at genåbne deres forretninger mandag. Det skriver Ritzau, søndag den 19. april 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Det undrer Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SVMdanmark, da der ikke var noget, der tydede på, at liberale erhverv medvirkede til en stigning i smittetrykket for snart et år siden:

»Jeg er dybt forundret og ufatteligt forarget over, at man ikke har bedt eksperterne om at kigge på det. Det er paradoksalt, fordi man har erfaringer fra foråret.«

Jakob Brandt refererer til et tysk studie fra Hermann Rietschel Instituttet, som er en del af det tekniske universitet i Berlin, der har undersøgt hvilke erhverv, der vil skabe henholdsvis størst og mindst smitte. Her lå frisørerne helt i bund i forhold til risiko for smittespredning, og under genåbning af sport, kulturinstitutioner, storcentre og skoler.

Da der endnu ikke er udsigt til, at frisører får lov til at åbne, risikerer de at være lukkede i op mod tre eller måske fire måneder. Det vil højst sandsynligt få mange til at opsøge frisørerne privat.

Men private klipninger uden forbehold kan give optimale vilkår for mere smittespredning, mens der i givet fald åbnes op for et stort sort marked, som ikke er til at kontrollere. Det kan få store konsekvenser:

»Der er mange, der mistrives på grund af deres udseende. Det gider folk ikke, og derfor opsøges frisørerne privat. De finder ud af, at det er fedt nok med sort arbejde uden faste tider i salonen, og så risikerer man at ødelægge en hel branche på grund af sort arbejdskultur,« siger Brandt.

Han mener, at beslutningerne ikke udelukkende træffes på baggrund af videnskab. Det politiske vægter højt, når regeringen selv udvælger, hvad der skal beregnes på:

»Det er fuldstændig legitimt at træffe politiske valg. De er bekymrede for den mere smitsomme variant. Men så må de melde det ud og stå på mål for det.«

Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark. Foto: Smvdanmark.dk Vis mere Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark. Foto: Smvdanmark.dk

Han foreslår, at hvis de liberale erhverv ikke kan åbne op lige foreløbigt, kan det kompenseres ved, at de får en større andel af sine udgifter dækket. På nuværende tidspunkt er cirka 75 procent dækket, men Brandt anslår, at der stadig er udgifter for cirka 10.000 kroner at dække per medarbejder hver måned.

Det kan få mange til at knække sammen, hvis ikke der foretages yderligere.

Brandt fortæller, at han har hørt fra erhvervsdrivende, der har måtte sælge dele af private grunde, for at få det til at løbe rundt, fordi de simpelthen ikke kan holde biksen kørende og forsørge familie på samme tid:

»Der bør komme fuldstændig kompensation. De kan finde 100 milliarder til testregime, men ikke få milliarder til, at samfundet påtager alle udgifterne under en tvangsnedlukning. Dækker man alle udgifterne kan de godt holde lukket en måned eller to endnu, men ellers kommer der en konkursbølge.«

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) forstår godt frustrationen hos de erhvervsdrivende. Foto: Emil Helms Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup (S) forstår godt frustrationen hos de erhvervsdrivende. Foto: Emil Helms

Erhvervsminister Simon Kollerup har i et skriftligt svar skrevet, at han forstår frustrationerne oven på en svær periode, men forklarer, at liberale erhverv ikke var prioriteret i denne omgang:

»Rækkefølgen i genåbningen er baseret på ekspertgruppens anbefalinger, hvor butikker står højere på listen end liberale erhverv. Hver gang man slækker på restriktionerne, så har det en effekt i forhold til smittetal og indlæggelser på sygehuset. Og med genåbningsaftalen går vi til kanten af eksperternes anbefalinger i forhold til, hvor meget vores sundhedsvæsen kan følge med til.«

Der er heller ikke udsigt til en udvidelse af de nuværende hjælpepakker:

»Så længe restriktionerne fortsætter, så skal hjælpen følge med. Derfor forlænges de generelle kompensationsordninger, så blandt andet frisører kan få dækket deres faste omkostninger, medarbejderne kan komme på lønkompensation og selvstændige kan få op til 33.000 kroner om måneden i kompensation for tabt indtjening.«

Næste fase af genåbningen forventes at ske enten d. 15. marts eller 6. april.