»Man er holdt for nar. Jeg kan jo se nu, at vi har fået præcis den samme forklaring, som alle andre kunder har fået i månedsvis.«

Sådan fortæller Christina Roed Madsen. Hun er en af flere kunder hos det konkursramte selskab Atlantis Rejser. Hun har forsøgt at få sine 14.000 kroner for en aflyst rejse tilbage siden marts 2020.

I løbet af de mange måneder, der er gået, har hun løbende været i kontakt med selskabet, som har lovet hende pengene – indtil torsdag, hvor der landede to mails i hendes indbakke.

Den ene mail fortæller, at hendes rejse er dækket af den svenske rejsegarantifond, Kammarkollegiet, den anden indeholder et nyt rejsebevis med nye datoer, som hun ikke har bedt om.

Hendes aflyste rejse var booket gennem Atlantis Rejsers svenske selskab. Derfor skal hun nu søge erstatning hos Kammarkollegiet. Men det er slet ikke sikkert, at kunderne kan få deres penge tilbage derfra. Det afhænger nemlig af, hvordan den svenske rejsegarantifond vurderer de enkelte kunders sag.

»Vi får mange ind lige nu, så det kommer til at tage lang tid. Atlantis er ikke det eneste selskab, der er ramt, og vi tager sagerne, som de kommer. Så kunderne må forvente, at det vil tage tid,« fortæller Ingela Allenbert, jurist ved Kammarkollegiet.

Men Kammarkollegiet dækker ikke, hvis aflysningen eller konkursen skyldes coronakrisen, og det skal de først tage stilling til nu.

Så nu starter endnu en proces for mange Atlantis-kunder, inklusiv Christine Roed Madsen, som i ti måneder har rykket efter sine penge:

»I første omgang fik jeg at vide, at der ville gå op til 14 dage, før vi kunne få pengene. Det var selvfølgelig i orden. Så gik der en måneds tid, så fik jeg en mail fra Atlantis Rejser, hvor de beklagede den lange ventetid,« fortæller Christina Roed Madsen.

Dog blev hendes tålmodighed for alvor sat på prøve de kommende måneder, hvor Atlantis Rejser gentagende gange lovede, at betalingen var på vej, men aldrig kom. Og den proces beklager selskabet:

»Vi har igennem hele perioden forsøgt at få pengene tilbage fra flyselskaberne, hotellerne og så videre, men det er bare ikke lykkedes. Vi har ikke haft pengene, det er jo derfor, vi er gået konkurs nu,« fortæller kommunikationschef i Atlantis Rejser Pernille Ammitzbøll.

I går modtog Christina Roed Madsen ligesom mange andre kunder så de to mails, hvor den ene indeholdte et nyt rejsebevis med en ny dato, som Christina Roed Madsen ikke har godkendt.

»Jeg blev gal. Vi var så vrede, min mand og jeg. Jeg er højgravid nu, så hvis den nye rejsedato var blevet en realitet, så kunne vi ikke komme afsted.«

De frustrerede kunder er nu sendt videre til det svenske Kammarkollegiet, men det er altså ingen garanti for, at de får deres penge.

»Alle kunder skal oprette en sag. Først skal vi se, hvornår blev rejsen aflyst, så skal vi se på grunden, og hvis det er på grund af corona, så kan vi ikke hjælpe. I løbet af i dag vil vi lægge information ud på vores hjemmeside til Atlantis-kunderne,« fortæller Ingela Allenbert fra Kammarkollegiet.

Christina Roed Madsens historie er langtfra enestående. B.T. har været i kontakt med flere frustrerede og forargede kunder. Og hos Atlantis Rejser erkender kommunikationschef Pernille Ammitzbøll, at kommunikationen ikke har været god nok:

»Der har været en kommunikationsbrist. Det anerkender vi blankt. Vi forsøger de kommende dage at kontakte alle berørte kunder for at fortælle, hvordan de er stillet, og hvad der er sket,« fortæller hun og tilføjer om Christina Roed Madsens situation:

»Vi skulle have haft kontakt til alle kunder angående ombookningen. Jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager, men vi vil gerne i dialog med alle. Det er derfor, vi ringer rundt nu.«