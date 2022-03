Omtrent 20.000 ukrainske flygtninge er på vej på Danmark.

Men ingen af dem skal være i Odense, lyder den umiddelbare meldning fra Odense Kommune.

»Vi har ikke fået nogen henvendelser,« oplyser Odense Kommune til B.T.

Derfor planlægger Odense Kommune ikke, at de skal indkvartere nogle flygtninge.

Kommunen understreger, at det kun er en umiddelbar udmelding, og at det hurtigt kan ændre sig.

»Odense Kommune er ikke vidende om, at der er flygtninge på vej til Odense, som det ser ud nu,« siger kommunikationschef i borgmesterforvaltningen, Nanna Vester.

Flere odenseanere har meldt sig på banen i forhold til at huse ukrainske flygtninge.

Men kommunen slår fast, at de, der vælger at åbne deres hjem for ukrainske flygtninge, skal huske at overveje det grundigt.

»Man skal gøre det klart, at privatindkvartering er på eget ansvar,« lyder det fra Odense Kommune.