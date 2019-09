Den efterladte hustru til en mand, der 2. september døde efter at være faldet på butiksstrøget i Køge, får ingen erstatning.

Flisebelægningen på strækningen har længe været udskældt for at være ujævn og skæv, og i slutningen af august fik det altså fatale konsekvenser, da en 84-årig mand faldt og slog sig så alvorligt, at han få dage senere døde af sine kvæstelser.

Men der er altså ikke belæg for at give pårørende erstatning for deres tab, har forsikringsselskabet for bygherren, Agat Ejendomme, vurderet, skriver Dagbladet.

I en mail, som avisen har fået adgang til, lyder det fra forsikringsselskabet AIG til afdødes søster, at der ikke umiddelbart er sket fejl og forsømmelser fra bygherrens side.

Dermed har Agat Ejendomme intet erstatningsansvar, lyder det i skrivelsen, hvori der ligeledes henvises til, at strækningen er blevet efterset.

Her er det konstateret, at de største niveauforskelle mellem fliserne ligger på 1,5 til 1,6 centimeter.

'Højesteret har i en dom fra 1971 udtalt, at en niveauforskel på op til tre centimeter må kunne påregnes, når man bevæger sig rundt i det offentlige rum, da man som borger ikke kan forvente en fuldstændig fejlfri belægning.'

Dette er således begrundelsen for, at der altså ikke kan gives erstatning.

Ulykken har dog fået kommunen til at gå ind i sagen.

En udskiftning af belægningen på den velbesøgte strækning er nemlig blevet udskudt igen og igen.

Men i lyset af dødsfaldet skal der gøres noget snarest, lyder det fra Køge Kommune i et brev, som Dagbladet tidligere har beskrevet.

Heri henviser kommunen desuden til, at Agat Ejendomme alene er ansvarlig for belægningen i gågaden.