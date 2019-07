Natten til tirsdag udviklede sig til at være et sandt mareridt for en 87-årig mand i Vig.

Fordi selvom han efter omstændighederne har det godt, så må han sande, at en brand har fået store konsekvenser.

Det var en 29-årig mand, der bor på den 87-åriges ejendom, som var opmærksom og pludselig så, at der var gået ild i en scooter.

»En 29-årig mand, som bor i ejendommnen, opdager branden og skynder sig ind til en 87-årig mand, som ejer scooteren.«

»Den 87-årige havde ikke opdaget branden, men kommer sikkert ud med hjælp fra den unge mand,« forklarede Midt- og Vestjællands Politi til B.T. fra morgenstunden.

Branden blev anmeldt klokken 23.15 og blev først endegyldigt slukket ved fem-tiden næste morgen.

Tirsdag eftermiddag så den 87-årige så igen på sin ejendom, eller det der er tilbage af den.

Til Sjællandske Medier oplyser han nemlig, at han nærmest ikke har andet tilbage, end det han går og står i.

Ingen ejendele stod nemlig til at redde efter branden.

En nabo har givet ham husly og et sted at sove, men oplyser også, at den 87-årige stadig er rystet.

Ejendommen ligger på LL. Egebjergvej ved Vig.

Det er ikke endeligt konkluderet, at det var scooteren, som startede branden.