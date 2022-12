Lyt til artiklen

Aarhus havn er ikke kun kendt for den smukke udsigt. Den er også kendt for at være omdrejningspunkt for flere drukneulykker.

Sikkerheden ved Aarhus havn har flere gange været genstand for heftig kritik efter, at havnen har været centrum for flere drukneulykker.

Ser man tilbage, så har der siden 2010 været én person om året, der er faldet i og omkring havnen og druknet.

Men nu er løsningen måske fundet, fordi i hele 2022 har der endnu ikke været en eneste drukneulykke ved havnen. Det skriver TV 2 Østjylland.

Det vil ikke sige, at der ikke er nogen, der er faldet i vandet, men antallet af personer, som brandvæsenet har reddet op af vandet er i 2022 halveret.

Det er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune Jesper Kjeldsen glad for.

»Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi nu kan fejre et år, hvor der ikke er nogen, der omkommet i havnen, det er også sådan, det skal være.« fortæller han til TV 2 Østjylland.

I december 2021 forsvandt 29-årige Peter Burns. Hans lig blev senere fundet i havnen. En række nye initiativer har medvirket til, at der ingen drukneulykker har været i 2022. Vis mere I december 2021 forsvandt 29-årige Peter Burns. Hans lig blev senere fundet i havnen. En række nye initiativer har medvirket til, at der ingen drukneulykker har været i 2022.

Antallet af drukneulykker handler hverken om, at unge går mindre i byen eller drikker sig mindre fulde. Aarhus Kommune igangsatte i begyndelsen af 2022 flere forskellige initiativer, der skulle reducere antallet af ulykker.

Et af de initiativer var, at der blev sat 400 meter hegn op på udvalgte steder ved havnen. Derudover er der også blevet monteret termiske kameraer, der sender en direkte alarm til brandvæsenets vagtcentral, når kameraer registrerer, at et menneske er faldet i vandet.

Ser man på halveringen af redningsaktioner, så har en af løsningerne været, at brandvæsenet har fået en fast holdeplads ved havnefronten, hvilket giver dem mulighed for at rykke hurtigere ud til ulykken.