Når Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund indvies på lørdag, bliver det uden muligheden for at få en øl eller et glas champagne til anledningen.

Det har transportminister Benny Engelbrecht (S) slået fast i et brev til Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V).

Borgmesteren havde ellers på foranledning af et bredt flertal i byrådet anmodet om at få lov til at udskænke alkohol i forbindelse med indvielsen.

I brevet til borgmesteren oplyser ministeren blandt andet, at det er kutyme ved arrangementer som Vejdirektoratet står for, at der ikke serveres drikkevarer med alkohol, og at der ej heller er mulighed for at købe alkohol, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Transportminister Benny Engelbrecht har i et brev til borgmesteren i Frederikssund Kommune slået fast, at der ikke bliver serveret alkohol til broindvielsen. Foto: David Leth Williams Vis mere Transportminister Benny Engelbrecht har i et brev til borgmesteren i Frederikssund Kommune slået fast, at der ikke bliver serveret alkohol til broindvielsen. Foto: David Leth Williams

Udsigten til et alkoholfrit arrangement på lørdag skuffer formanden for Frederikssund Kommunes Kultur- og fritidsudvalg, Jesper Wittenburg (S).

Formanden fortæller til mediet, at han ikke mener, beslutningen giver mening, da det er så indgroet en del af den måde, vi fejrer glædelige begivenheder på i Danmark.

Det er selskabet bag Kronprinsesse Marys Bro, Fjordforbindelsen Frederikssund, der har truffet beslutningen om at droppe alkoholen til indvielsen.

Ifølge projektchef Henrik Vincentsen er beslutningen truffet på grund af Vejdirektoratets princip om at undvære alkohol.

Under byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Højbroen over Roskilde Fjord bliver ca. 1, 4 km lang og bliver Danmarks tredje betalingsbro. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Under byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Højbroen over Roskilde Fjord bliver ca. 1, 4 km lang og bliver Danmarks tredje betalingsbro. Foto: LINDA KASTRUP

»Der er en politik om ikke at servere alkohol til Vejdirektoratets arrangementer, og da vi ikke ønsker at blande trafik og alkohol, så har vi taget en principiel beslutning om ikke at skabe scenen for indtagelse af alkohol,« siger han til B.T.

At Fjordforbindelsen Frederikssund ikke serverer alkohol eller tilbyder muligheden for at købe af eksempelvis øl er dog ikke ensbetydende med, at alhokol er bandlyst til broindvielsen, fortæller han.

»Hvis folk har en øl med i tasken, så kommer vi ikke til at stå og holde øje med, om de drikker den. Vil folk køre med alkohol i blodet, er det jo en politimæssig opgave at stoppe dem. Men vi kan sikkert sænke behovet for politiets nærvær ved slet ikke at tilbyde alkohol,« siger Henrik Vincentsen.

Den 1,4 kilometer lange højbro indvies lørdag 28. september fra klokken 9-17 med deltagelse af blandt andet Kronprinsesse Mary. Broen, der krydser Roskilde Fjord, er efter planen åben for trafik mandag 30. september.