Inga Jensen havde inviteret sin søn og svigerdatter til brunch på Dalle Valle i Holstebro.

Men da hun mødte op med en rabatkupon og krævede den pris, der fremgik af kuponen, blev hun bedt om at forlade restauranten.

»Det har jeg ikke prøvet før nogensinde. Det var da ubehageligt,« siger hun til B.T.

Siden Dalle Valle åbnede i Holstebro i marts måned i år, har de flere gange indrykket annoncer med rabatkuponer i den lokale ugeavis.

Og de rabatkuponer har Inga Jensen flittigt klippet ud.

»Det er jo ikke gourmetmad. Det er det jo ikke til den pris. Men det kan godt spises,« siger Inga Jensen, som derfor har klippet cirka ti kuponer ud.

Første gang hun var nede for at spise brunch, opdagede hun på vej hjem, at hun havde betalt mere end den pris, der fremgik af rabatkuponen.

Derfor gjorde hun denne gang tjeneren opmærksom på, at hun skulle have brunchen til den pris, der fremgik af rabatkuponen.

Da Inga Jensen afleverede kuponen, fik hun at vide, at maden var 10 kroner dyrere, end det fremgår af kuponen. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Da Inga Jensen afleverede kuponen, fik hun at vide, at maden var 10 kroner dyrere, end det fremgår af kuponen. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Det andet er jo bondefangeri,« siger hun.

10 kroner ekstra

Men den pris kunne tjeneren ikke sælge brunchen til, da priserne sidenhen var steget, så hun skulle af med 10 kroner ekstra, selvom tilbuddet ifølge annoncen gælder til og med 31. december 2019.

»Det er jo ikke de 10 kroner, det handler om. Det er princippet i, at man ikke kan regne med den pris, der står,« siger hun.

Inga Jensen gjorde det klart, at annoncen dermed overtrådte markedsføringsloven og bad om at tale med chefen.

»Jeg ved ikke, om det var ham, der kom. Men jeg blev i hvert fald bedt om at forlade Dalle Valle,« siger hun.

Inga Jensen har nu sendt en klage til Forbrugerombudsmanden og afventer svar.

Vildledende annonce

Seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, Martha Nør Kjeldsen, giver umiddelbart Inga Jensen ret i, at annoncen kan være vildledende.

»Jeg kan ikke umiddelbart se, at de (Dalle Valle, red.) har noget juridisk grundlag at stå på, når de afviser kuponen,« siger hun til Dagbladet Holstebro-Struer.

Inga Jensen er da heller ikke den eneste, der raser over den dårlige behandling på Dalle Valle Holstebro.

På både Trustpilot og Google har Dalle Valle fået hug for ikke at sælge maden til den pris, der fremgår af rabatkuponerne.

»Hvis jeg havde tjekket Trustpilot inden, havde jeg aldrig spist der,« siger Inga Jensen.

Langt fra vores ide om service

Ifølge Dalle Valles kommunikationschef Stine Fynbo Pedersen har det aldrig været hensigten at snyde kunderne.

»Annoncen med priseksemplet og selve kuponen er seperate. Vi har desværre ikke været tydelige nok, men det er der nu ændret på, da vi har modtaget flere henvendelser, og vores tilbud jo skal være til glæde for vores gæster,« siger hun til B.T.

Hun forklarer at Dalle Valles buffetpriser i hele landet ændres en til to gange årligt for at kunne tilbyde kunden den bedste pris.

Således kostede buffeten i december 129 kroner, i januar 99 kroner og nu 119 kroner.

»Hjemmesider, menukort, skilt og aviser opdateres altid i den forbindelse,« siger hun.

Kuponen '2 for 1' gælder derfor for den dagsaktuelle pris og ikke nødvendigvis den annocerede pris i forbindelse med kuponen.

»Vi har selv kontaktet Forbrugerombudsmanden, da hensigten som skrevet ikke var skuffede gæster,« siger hun.

Derudover understreger hun, at Ingas oplevelse på ingen måde er i orden.

»At en gæst blev smidt ud ligger langt fra vores idé om service og plads til alle,« siger hun.