Vi er lige så stille ved at vinke farvel til det høje antal smittede med coronavirus – men samtidig stiger smitten med influenza markant.

Den seneste tid er positivprocenten fordoblet næsten hver eneste uge.

I uge syv steg den til 1,6, og i uge ni var den 8,1 procent. Torsdag er tallene for uge ti kommet, hvor positivprocenten lyder på 14,1.

Desuden er antallet af indlagte med influenza steget fra 81 til 215 fra uge ni til uge ti.

Udviklingen sammenlignet med tidligere sæsoner. Foto: SSI Vis mere Udviklingen sammenlignet med tidligere sæsoner. Foto: SSI

Det så ellers ud til, at vi heller ikke i år ville opleve en lige så stor influenzasæson som årene før corona, hvor tallene allerede begyndte at stige i januar. Dog ligger antallet af influenzasmittede fortsat markant under niveauet fra de store influenzasæsoner i 2017/18 og 2018/19.

»Det er uklart, hvad der vil ske, nu hvor influenzaen kommer tilbage efter pandemi-perioden,« siger Lone Simonsen, epidemiolog og leder af PandemiX Center på Roskilde Universitet.

Før coronapandemien kom, beskæftigede hun sig primært med forskning i influenzapandemier.

»Vi har ventet på det her rigtig længe, og nu blusser influenzaen altså op igen. Det er ikke overraskende, nu hvor vi har løftet tiltagene, at den har bedre mulighed for at sprede sig nu. Men vi ved ikke, om vi har mistet immunitet i de to år, så den vil være alvorligere end en almindelig influenzapandemi,« siger hun.

Lone Simonsen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Lone Simonsen. Foto: Linda Kastrup

Hun uddyber, at hvis vi har mindre immunitet, vil influenzavirussen sprede sig mere end sædvanligt og potentielt være mere dødelig. Men sker det, vil epidemien snart blive stoppet af sommervarmen.

Det er primært ældre, der kan blive alvorligt syge af en omgang influenza, da deres immunforsvar ikke er lige så effektivt som hos en person.

»En almindelig 40-årig person har en naturlig immunitet, som er bygget op igennem gentagne smitte med influenza hele livet. Det har børn ikke endnu, og hos ældre svækkes immunforsvaret med alderen.«

Derfor kan vi meget vel se en særlig stor opblomstring af smitte blandt børn.

Som et særligt tilbud under coronapandemien kunne børn mellem to og seks år fra 1. oktober og frem til senest 15. januar blive gratis vaccineret mod influenza. Det samme var gældende for ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme – men disse grupper bliver altid tilbudt den gratis i perioden.

1.711.200 er i 2021/22 blevet vaccineret. Det svarer til 29,1 procent af befolkningen. 29,5 procent af de over 1,7 millioner vaccinerede er børn mellem to og seks år.

Selvom en stor gruppe børn er blevet vaccineret mod influenza, så nævner Lone Simonsen alligevel de gode råd, som for mange af os nok snart ligger på rygraden.

»Noget, som vi har lært af coronapandemien, er øget hygiejne. Hvis vi fremover husker at spritte af, vaske hænder, hoste i armen og blive hjemme, hvis man har symptomer på influenza, så er det lettere at holde smitten i samfundet nede i de næste par måneder.«