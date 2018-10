Med lavere temperature, orange blade på træerne og efterårsregn følger influenzaen som oftest med. Og det er især ældre over 65 år, gravide og kroniske syge, der er i risikogruppen for alvorlige tilfælde af sygdommen.

Influenza betyder for mange et par dages hvile i sengen med en varm kop the og masser af søvn, før man igen er klar til hverdagens strabadser - for andre kan det være direkte alvorligt og livstruende.

En undersøgelse foretaget af Kantor Gallup viser, at dem, der er særligt udsatte, ikke følger anbefalingerne, fordi de føler sig 'for raske'.

Det skriver TV 2.

»Sundhedsstyrelsens rundspørge viste, at mange ikke bliver vaccineret, fordi de generelt føler sig sunde og raske. Men tilhører man en af risikogrupperne, er der en høj risiko for, at influenzaen kan blive alvorlig,« siger Kamilla Grønborg Laut, læge hos Sundhedsstyrelsen til TV 2.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de særligt ramte risikogrupper lader sig vaccinere.

På trods af anbefalingen var der hele 8000 danskere, som blev indlagt i løbet af den seneste influenzasæson, mens over 1500 mennesker døde som følge af sygdommen.

95 procent af disse tilhørte en risikogruppe - over halvdelen havde ikke fulgt anbefalingerne om at lade sig vaccinere.

Derfor beder Kamilla Laut nu danskerne i den særlige risikogruppe om at tænke sig godt om og lade sig vaccinere, inden den kommende influenzasæson for alvor rammer hårdt.

Selvom man bliver vaccineret, er der dog stadig risiko for, at man kan blive lagt ned af influenzaen.

En influenzavaccine indeholder nemlig beskyttelse over for flere forskellige typer af sygdomme, men vaccinen rammer ikke plet i forhold til alle slags influenzaer, der findes.

Når man sammensætter årets vaccine, ser man på, hvilke typer, man har set i resten af verden, og på den måde forsøger man at forudsige, hvilke influenzavira, der kommer i vintersæsonen.

1. oktober blev det som sædvanligt gratis for folk i risikogrupperne at få en vaccine mod influenza.

Kamilla Laut opfordrer folk til at få en vaccine nu, da der kan går flere uger, før vaccinen virker.