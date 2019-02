Forkølelse, ondt i halsen og høj feber. Dette er alle symptomer på virussygdommen influenza, som i øjeblikket kan ramme en masse danskere.

Influenza-sæsonen nærmer sig med hastige skridt og alt tyder på, at vi nu går en 'influenza-epidemi' i møde.

På Aarhus Universitetshospital oplever de i øjeblikket flere og flere influenzaramte patienter.

»Det, vi oplever i øjeblikket, er, at influenza-epidemien er under opsejling,« siger Lars Østergaard, ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, til TV 2 Østjylland.

Lars Østergaard fortæller, at der kommer flere ind dagligt, som har brug for en hospitalsseng på grund af influenza. Han oplever også, at der kommer personer ind, der har brug for at komme på intensivafdelingen fordi de har vejrtrækningsproblemer som følge af influenza.

Sidste år var der, ifølge Statens Serum Institut, også en såkaldt 'influenza-epidemi', fordi så mange danskere var smittede.

Lars Østergaard fortæller til TV 2 Østjylland, at det er akkurat det samme, der sker i øjeblikket, som sidste år. Dog måske 'en lille smule værre'.

Han har et par gode råd til, hvordan man bedst undgår at blive smittet.

»Man skal sørge for at vaske sine hænder, fordi virussen kan sætte sig på hænderne, og det får man ind i kroppen, hvis man eksempelvis gnider sig i øjnene. Og så er det en god idé at holde sig fra dem, der er smittede. Hvis man eksempelvis kører i bus, og der er en, der står og hoster og pruster, så skal man måske finde et andet sted at sidde i bussen,« siger den ledende overlæge.

Hvis man er en af de uheldige, der bliver smittet, fortæller Lars Østergaard, at man kommer sig bedst over sygdommen ved 'kærlig pleje og omsorg derhjemme'.

Ud over kærlig pleje og omsorg findes der også andre gode råd:

Drik meget, da man taber væske under feber

Hold dig i ro, gerne i sengen

Få så meget søvn som muligt

Undgå at ryge og drikke alkohol, da det kan forlænge sygdomsperioden

Tag eventuelt hostemedicin - man sover bedst, hvis søvnen er uforstyrret af hoste

Tag eventuelt febernedsættende og smertestillende medicin - så som panodiler. Husk dog at holde dig i ro, selvom du føler dig bedre tilpas

Bliv inden døre og forkæl dig selv, indtil sygdommen er overstået

Søg læge, hvis symptomerne ikke aftager efter en uge.

Man skal også undgå at smitte andre.

Tænk på at: Nyse og hoste ned i et lommetørklæde eller i albuebøjningen

Vaske hænder hyppigt, da influenza smitter med dråber fra mund og næse og via hænderne, hvis man har fået sekret fra mund eller næse på dem.

Lars Østergaard fortæller også til TV 2 Østjylland, at man bør søge kontakt hos sin læge, hvis man er ældre eller har kroniske sygdomme ved eksempelvis hjerte eller lunger.

I 2017 og 2018 oplevede danskerne ifølge Statens Serum Institut den værste influenza-epidemi siden i 2010, hvor man begyndte målingerne. Her blev i alt 7666 patienter indlagt med influenza.