Influencer Carla Mickelborg øver sig hver dag i at behandle sig selv med kærlighed og omsorg, og så føler hun sig allermest sund, når hun vinterbader med veninderne.

Hvad er sundhed for dig – fysisk og mentalt?

»Jeg har prøvet at se sund ud, men bestemt ikke været det indeni. Jeg dyrkede bikram yoga fire-fem gange om ugen, spiste få kalorier, var solbrændt og vejede otte kilo mindre, end jeg gør i dag. Jeg kæmpede hver dag for at se ud, som jeg troede, at man skulle se ud for at være en succes. I dag har jeg indset, at succes er en følelse, som badevægten ikke er herre over. Jeg føler mig sund, når jeg lytter til min intuition og træffer valg ud fra den.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

FAKTA Carla Mickelborg, 31 år, er influencer og iværksætter, single og medejer af familievirksomheden Goals og stifter af fællesskabet Club Carla. Følg hende på @carlachloe

»I stedet for at være min egen største kritiker, øver jeg mig hver dag i at behandle mig selv, ligesom jeg ville behandle mig selv som lille pige. Jeg forestiller mig, at jeg er min egen kærlige mor, som vil gøre alt for, at 'lille jeg' er sund og glad. Jeg har med andre ord skiftet fokus fra kamp til kærlighed.«

Hvornår føler du dig mest sund?

»Når jeg vinterbader med mine veninder, glemmer jeg alt om mine spændte skuldre, forstoppelse, som jeg ind imellem lider af, og ønsket om, at mine ben ikke havde skyggen af appelsinhud. Så er jeg bare der. Jeg føler mig virkelig sund, når vi gør det.«

Hvad er den bedste, sunde start på dagen?

»Hver morgen spørger jeg mig selv: 'Hvad har jeg brug for i dag?'. Og så skriver jeg de tre vigtigste ting op på en post-it, så jeg kan minde mig selv om det i løbet af dagen. Nogle dage har jeg brug for at starte dagen blidt ud med kaffe og mails, som jeg besvarer i min seng. Og andre gange vil jeg ud i naturen og løbe en tur til god musik. Sundhed er for mig nærværet i at lytte til sine behov.«

Hvad har du altid i dit køleskab/køkkenskab?

»Jeg har seriøst ikke meget mad derinde! Jeg rejser en del og spiser ofte ude. Men noget, som altid står der, er mælk. Jeg drikker mælk i min kaffe. Det gør jeg altså.«

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Giv plads til dine visioner ved at sætte billeder op på din væg, der får dig til at føle lykken nu og her og derved holder fokus på din forandring.«



SUNDHEDSNOTER:

Vidste du …

... at kvinder generelt har brug mere søvn i forhold til mænd? Det har vi, fordi den kvindelige hjerne er mere kompleks og simpelthen arbejder mere i løbet af en dag.

Kilde: Planet-health.dk

Forebyg skader med yoga

Yin yoga er god til at ...

... forebygge sportsskader og slidgigtsymptomer

.. sænke stressniveauet og skabe ro og nærvær, så du bedre kan være i nuet

... skabe balance i hormonerne og afhjælpe menstruationsgener, pco, endometriose.

Ugens app

Ram plet med smagsoplevelsen i dine grøntsagsretter hver gang med appen Plant Jammer: Simpelt grønt. Dermed kan du minimere madspild på hjemmefronten, reducere dit kødforbrug og blive mester i smagfulde, simple og sunde hverdagsretter med masser af grønt. Både din egen og dine nærmestes sundhed vil takke dig for det.