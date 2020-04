Det er langt fra hverdagskost, at en stor virksomhed kommer i direkte konflikt med en minister.

Det er dog netop, hvad det sidste døgn har været tilfældet for møbelgiganten Ikea, der har udfordret erhvervsminister Simon Kollerups ‘anbefaling’ om at forblive lukket.

»En armlægning mellem en minister og en stor virksomhed som Ikea ses også i fredstid, men det er meget sjældent. De fleste virksomheder vil vægre sig for at komme i infight med en minister inden for det område, de selv befinder sig i. Man risikerer at komme på en sort liste,« siger politisk analytiker Søs Marie Serup.

Hun bakkes op af lektor på CBS Mogens Bjerre.

»Det her med at gå ud offentligt og udskamme Ikea virker meget usædvanligt. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en virksomhed blive udskammet offentligt af en minister på den måde,« siger han.

Mandag genåbnede Ikea sine danske varehuse. De har været lukket, selv om der på intet tidspunkt har været love eller retningslinjer, der har krævet det.

Genåbningen fik dog Simon Kollerup til at udtale en krads kritik:

'Jeg synes, det er meget bekymrende, at man midt i en sundhedskrise vælger at overhøre myndighedernes advarsler,’ udtalte ministeren ifølge Ritzau.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er kritisk over for, at Ikea har åbnet trods anbefalinger om at forblive lukket. Arkivfoto Foto: Philip Davali Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er kritisk over for, at Ikea har åbnet trods anbefalinger om at forblive lukket. Arkivfoto Foto: Philip Davali

Tirsdag har Ikea langt fra lagt låg på konflikten:

'Vi er overrasket over ministerens direkte kritik af Ikea Danmark, idet vi følger alle gældende lovgivninger, siger Christian Mouroux Pedersen, kommunikationsansvarlig for Ikea Danmark, i en skriftlig kommentar.

'Vi lukkede vores varehuse frivilligt i knap seks uger for at udvise samfundssind. Vi har nu delvist genåbnet, fordi vi kan stå 100 procent inde for de sundheds- og sikkerhedsmæssige tiltag, vi har foretaget i vores varehuse i klar overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anvisninger.'

Ifølge Søs Marie Serup skal regeringen passe på med at komme på kant med erhvervslivet.

Under coronakrisen er den økonomiske situation for længst spidset til for de enkelte erhverv samt for samfundet generelt, og det vil ikke hjælpe på regeringens evne til at styre Danmark gennem krisen, hvis en konflikt verserer.

»Regeringen skal prøve ikke at komme i for stærk konflikt med virksomhederne. Den skal passe på, at trodsighed ikke udvikler sig til vrede mod regeringen.«

»Når det er blevet sådan, at en virksomhed siger, at ‘enten så tvinger i os til at lukke, eller også så åbner vi’, så er vi kommet til et sted, hvor det bliver meget svært for regeringen at kontrollere situationen. Det er voldsomt udfordrende,« siger hun og fortsætter:

»Det her er et udtryk for, at virksomhederne kæmper for overlevelse. Det er simpelthen så alvorligt. Vi er langt forbi det punkt, hvor det bare niver lidt. Det gælder liv og død nu.«

Ikea åbner deres varehus i Gentofte kl. 10, mandag den 27. april 2020. ** OBS billedet er optaget med et teleobjektiv og afstanden mellem personer på billedet kan opfattes mindre, end den reelt er. **. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ikea åbner deres varehus i Gentofte kl. 10, mandag den 27. april 2020. ** OBS billedet er optaget med et teleobjektiv og afstanden mellem personer på billedet kan opfattes mindre, end den reelt er. **. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Mogen Bjerre ser for sig, at erhvervsminister Simon Kollerup får travlt med at rede trådene ud.

»Ikea har rakt hånden ud og inviteret til dialog og sagt: ‘Så må I vise os, hvor vi tager fejl.’ Og rent PR-mæssigt er det elegant. Man sætter ministeren i en situation, hvor han enten skal vælge at holde fast eller får lavet nogle retningslinjer, som resten af erhvervslivet jo også har efterspurgt.«

Han fortsætter:

»Når man vælger at holde fast som minister, så trænger man jo sig selv længere op i en krog. Jeg tror, det vil føre til, at man fra regeringens side vil komme med tydeligere retningslinjer.«